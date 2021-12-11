SPOR Türkiye Satranç Şampiyonası'nda büyük heyecan - Son Dakika

SPOR Türkiye Satranç Şampiyonası'nda büyük heyecan

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 2021 Türkiye Satranç Şampiyonası'na 10 usta sporcu birincilik için mücadele ediyor.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Göynük mahallesindeki bir otelde, eski Türkiye Şampiyonu İlhan Onat adına düzenlenen 2021 Türkiye Satranç Şampiyonası yapıldı. 10 usta sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonanın açılış törenine Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, TSF Başkanı Gülkız Tulay, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Hakan Gündüz, Kemer İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Pekdemir, Kemer Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Özkaynak, organizasyonun düzenlendiği otelin genel müdürü Mustafa Gökgöz katıldı.

Şampiyonada, Ekaterina Atalık, Kıvanç Haznedaroğlu, Melih Yurtseven, Mert Yılmazyerli, Işık Can, Atakan Mert Biçer, Kayra Kamer, Arda Altun, Esat Bağlan, Ege Köksal birincilik için mücadele ediyor. TSF Başkanı Gülkız Tulay, "Pandemi koşullarına rağmen Türkiye Şampiyonası yapıyoruz. Aslında Türkiye Satranç Şampiyonası, federasyonumuzun en üst düzey satranç şampiyonası. Çünkü 10 sporcumuz, belirli kriterler doğrultusunda burada oynamaya hak kazandı" dedi.

Öte yandan şampiyona 18 Aralık'ta sona erecek.