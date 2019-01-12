Türkiye, satrançta iki büyük organizasyona ev sahipliği yapacak
1 saat önce
Dünya Okullar Satranç Şampiyonası ve Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı, bu yıl Türkiye'de düzenlenecek.
Dünya Okullar Satranç Şampiyonası ve Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı, bu yıl Türkiye
'de düzenlenecek.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:10
Poşete 25 Kuruş Vermek İstemeyen Vatandaşlar, Kilo İşi Poşet Almaya Başladı
Türkiye'nin İlk 'Yerli Ağız Sütü Tozu' Üretildi
Balıkçılar Uyardı: Hamsinin Kulağına Kar Suyu Kaçtı, Hamsi Almanın Tam Zamanı
Bülent Uygun, Choupo-Moting'in Beşiktaş'ta Oynamak İstediğini İddia Etti