Son Dakika Haberleri: Türkiye, satrançta iki büyük organizasyona ev sahipliği yapacak

Türkiye, satrançta iki büyük organizasyona ev sahipliği yapacak

1 saat önce

Dünya Okullar Satranç Şampiyonası ve Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı, bu yıl Türkiye'de düzenlenecek.

Türkiye, satrançta iki büyük organizasyona ev sahipliği yapacak, System.String[]
Dünya Okullar Satranç Şampiyonası ve Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı, bu yıl Türkiye'de düzenlenecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:10 

Türkiye, Ekonomi
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