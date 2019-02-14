Türkiye Sayesinde Suriye'de Mesafe Katettik"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,"Türkiye ile yürütülen çalışmalar sayesinde Suriye'de önemli mesafe katettik" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,"Türkiye ile yürütülen çalışmalar sayesinde Suriye'de önemli mesafe katettik" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'de gerçekleştirilen Suriye konulu Üçlü Zirve Toplantısı kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile heyetlerarası görüşmeye katıldı. Putin görüşmede, "Türkiye ile birlikte Suriye'de taraflar arasındaki diyaloğa yeni bir ivme kazandıracağımıza eminim. Suriye'deki hedeflere aktif, kapsamlı çalışmalarla ve uzlaşıyla ulaşabiliriz. Türkiye ile yürütülen çalışmalar sayesinde Suriye'de önemli mesafe katettik" ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin ardından İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmeye geçti.



(İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Erdoğan'dan Soçi'de İlk Mesaj: YPG Temizlenmeden Suriye'nin Bütünlüğü Sağlanamaz

Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar ve Enflasyon Beklentisini Açıkladı

Şeyma Subaşı ve Hazal Filiz Küçükköse Ödül Töreninde Pişti Oldu

Çocuk Bakıcılığı İlanıyla Kandırıp Fuhuş Yaptırdılar