Son Dakika Haberleri: Türkiye Sayesinde Suriye'de Mesafe Katettik"

Türkiye Sayesinde Suriye'de Mesafe Katettik"

34 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,"Türkiye ile yürütülen çalışmalar sayesinde Suriye'de önemli mesafe katettik" dedi.

Türkiye Sayesinde Suriye'de Mesafe Katettik
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,"Türkiye ile yürütülen çalışmalar sayesinde Suriye'de önemli mesafe katettik" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'de gerçekleştirilen Suriye konulu Üçlü Zirve Toplantısı kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile heyetlerarası görüşmeye katıldı. Putin görüşmede, "Türkiye ile birlikte Suriye'de taraflar arasındaki diyaloğa yeni bir ivme kazandıracağımıza eminim. Suriye'deki hedeflere aktif, kapsamlı çalışmalarla ve uzlaşıyla ulaşabiliriz. Türkiye ile yürütülen çalışmalar sayesinde Suriye'de önemli mesafe katettik" ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin ardından İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmeye geçti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:31 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Soçi'de İlk Mesaj: YPG Temizlenmeden Suriye'nin Bütünlüğü Sağlanamaz Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar ve Enflasyon Beklentisini Açıkladı

Şeyma Subaşı ve Hazal Filiz Küçükköse Ödül Töreninde Pişti Oldu Çocuk Bakıcılığı İlanıyla Kandırıp Fuhuş Yaptırdılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 16:05:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye Sayesinde Suriye'de Mesafe Katettik"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]