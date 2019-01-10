Türkiye, sebzeyi 2 ay daha pahalı yiyecek

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Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı, Paris Hilton ve Ronaldo'nun Koruması Çıktı

Trabzonspor, Kucka'nın Satışından 4 Milyon Euro Bekliyor

Çavuşoğlu: Patriot İçin ABD'yle Anlaşabiliriz Ama S-400 Konusunda Dayatma Olursa Olmaz