Türkiye Seçimini Yaptı
51 dakika önce
Türkiye, 31 Mart 2019 yerel seçimleri için sandık başına gitti.
Türkiye
, 31 Mart 2019 yerel seçimleri için sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu
verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı. Resmi olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 51.67'sini alan Cumhur İttifakı 51 il ve 682 ilçede kazandı. Oyların yüzde 37.53'ünü alan Millet İttifakı ise 20 il ve 210 ilçede ipi göğüsledi. Oyların yüzde 8'ini alan HDP
8 il ve 50 ilçede kazandı.Oyların yüzde 2.68'ini alan Saadet Partisi
9 ilçede kazanırken, DSP 2 ilçede TKP ise 1 il ve 1 ilçede kazanan taraf oldu.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 10:56 Kaynak: İHA
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