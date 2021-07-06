- Türkiye seçmelerinde ikinci olup milli takıma girdi, şimdi Romanya Avrupa Kupası'na hazırlanıyor

MARDİN - Türkiye seçmelerinde ikinci olup milli takıma giren judocu Nahide Saylağ, şimdi Romanya Avrupa Kupası'na hazırlanıyor.

6 yıldır judo ile ilgilenen 17 yaşındaki Nahide Saylağ, azimli ve başarılı çalışmaları sonucu çeşitli müsabakalarda judo dalında birçok derece aldı. 2018 yılında Yıldızlar Balkan Şampiyonası'nda Balkan üçüncüsü oldu. Çalışmalarına ara vermeyen Saylağ, geçtiğimiz günlerde Ankara'da yapılan milli takım seçmelerinde ikincilik elde ederek, milli takıma girdi. Saylağ, şimdi de judo dalında Türkiye'yi temsil etmek üzere katılacağı Romanya Avrupa Kupası'na hazırlanıyor. 3 yıldır aktif olarak milli takımla yarıştığını söyleyen Saylağ, "17 yaşındayım. Mardin'de doğup, büyüdüm. 6 yıldır judo sporuyla ilgileniyorum. Çeşitli Türkiye ve Balkan derecelerim var. 2018 Yıldızlar Balkan Şampiyonası'nda Balkan 3'üncüsü oldum. Türkiye birinci, ikinci ve üçüncülüklerim var. Ana liglerde derecelerim var. Bu yıl pandemi nedeniyle maçlarımız çok ertelendi. Bayağı bir müsabakaya giremedik. Ama sonunda milli takım seçmelerimiz oldu. Bu yıl Ankara'da yapılan milli takım seçmelerinde ikinci olup milli takıma seçildim" dedi.

"Romanya'da Türkiye'yi gururla temsil edeceğim"

Kampa hazırlandığını belirten Saylağ, "Şimdi kampa gideceğim. Onun ardından da Romanya'da yapılacak olan Avrupa kupasında Türkiye'yi temsil edeceğim. Tabi ki üstümüzde bir yük var. Sonuçta Türkiye'yi temsil ediyorum. Ama bununda üstesinden güzelce geleceğimi düşünüyorum" diye konuştu.

"Romanya'da bayrağımı dalgalandırıp, İstiklal Marşı'mızı herkese duyurmak istiyorum"

Türkiye'yi gururla temsil etmek istediğini kaydeden Saylağ, her zaman yanında olan öncelikle ağabeyleri, onu çalıştıran arkadaşları, hocaları ve destek çıkan il müdürü ve şube müdürüne teşekkür etti.

Nahide Saylağ'ı çalıştıran Mehmet Beşir Değer, "Nahide kızımızı 2 yıldır çalıştırıyorum. Ben Hıdır hoca ve Bünyamin hoca. Üçümüz beraber onu çalıştırdık. Türkiye seçmelerinde başarılı olmak için bayağı uğraştık onunla" dedi.

"Allah'a şükür, Türkiye seçmelerinde 2'inci oldu"

Saylağ ile gurur duyduklarını söyleyen Değer, "Kendisi de çok azimli. Biz elimizden gelen çabayı göstermeye çalıştık. Bizimde çabamızı boşa çıkarmadı. Bizde çok sevinçliyiz. İnşallah Romanya'ya gidecek. İnşallah orada güzel bir şekilde bizi ve Türkiye'mizi temsil eder. Bayrağımızı yükseklere çıkartır inşallah. Onunla gurur duyuyoruz. Seviyoruz onu. Onun başarıları bizi gururlandırıyor. Ömür boyu ona mutluluk ve başarılar dilerim" diye konuştu.

Nahide Saylağ'ın takım arkadaşı Burak Ök, "Nahide ile birlikte yaklaşık olarak 6 yıllık bir takım arkadaşlığımız var. Nahide bu yıl Türkiye milli seçmelerinde 2'incilik derecesini getirdi. Ondan gururluyuz. Gurur duyuyoruz arkadaşımızla. İnşallah gideceği Romanya Avrupa Kupası'nda derecesini getirecektir. Biz ona inanıyoruz. ve takım olarak ta arkasındayız" ifadelerini kullandı.