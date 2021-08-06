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Türkiye seferber olup onları aramıştı! Denizli'nin kayıp kızları sonunda bulundu - Son Dakika

Türkiye seferber olup onları aramıştı! Denizli'nin kayıp kızları sonunda bulundu

06.08.2021 13:27
Türkiye seferber olup onları aramıştı! Denizli'nin kayıp kızları sonunda bulundu, System.String[]

Denizli'de kayıp olarak aranan Aleyna Altıner ve Nadire Tanrıkulu isimli genç kızlardan birisi arkadaşının evinde, diğer ise arkadaşlarıyla bir kafede sağlıklı olarak bulundu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Karahayit Mahallesindeki evinden geçtiğimiz günlerde ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki Aleyna Altıner akşam saatlerinde bir kafede arkadaşlarıyla oturduğu sırada güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde bulundu. Bölgeye sevk edilen ekipler genç kızı götürmek istediğinde ise kendilerine zorluk çıkardığı öğrenildi.

HEMEN AİLEYE ULAŞTI

Bir diğer sevindirici haber ise yine Çivril ilçesine bağlı Irgıllı Mahallesindeki evinden ailesine bilgi vermeden ayrılan ve kent merkezine geldiği düşünülen geç kız arkadaşının evinde ortaya çıktı. Kız arkadaşının yanına gelen 18 yaşındaki Nadire Tanrıkulu, arkadaşının annesinin Tanrıkulu'nun kayıp olarak arandığını öğrendiği anda ailesine ulaştı. Aileye kızlarının yanlarında ve durumunun iyi olduğu belirti.

ÇALIŞMAK İÇİN EVDEN AYRILMIŞ

Ailesine haber vermenden ayrılan Nadire Tanrıkulu'nun ise hem çalışmak hem de üniversite sınavlarına hazırlanmak için böyle bir yol izlediği öğrenildi.

Türkiye seferber olup onları aramıştı! Denizli'nin kayıp kızları sonunda bulundu

Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Türkiye seferber olup onları aramıştı! Denizli'nin kayıp kızları sonunda bulundu - Son Dakika


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