Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Başkanı Ferhat Tüzün'den Ramazan ayı mesajı - Son Dakika

Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Başkanı Ferhat Tüzün, Ramazan ayı dolayısıyla mesaj paylaşımında bulundu.

Ramazan ayı mesajında Tüzün, şu ifadelere yer verdi:

"İslam dünyasının büyük bir özlemle beklediği rahmet, bereket, mağfiret iklimi olan 11 ayın sultanı Ramazanı Şerif'e hep birlikte kavuşmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşamaktayız.

Bu ay;kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı ve oruç ibadetimizi eda ettiğimiz mukaddes bir aydır.

Bu kutsal ayda, yoksul ve yoksun kardeşlerimizin yaralarını sarmak, zengin-fakir, genç-yaşlı demeden aynı sofraya oturmak, aynı saflarda durmak birliğimizi ve beraberliğimizi daha anlamlı hale getirecek, daha da güçlendirecektir.

Ayrıca Aziz Şehitlerimizin emaneti kıymetli Şehit Ailelerimizi ve Kahraman Gazilerimizi, anne, baba ve tüm büyüklerimizi ihmal etmemeye bu kıymetli günlerde daha çok dikkat etmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Aziz Şehitlerimizin emaneti kıymetli Şehit Ailelerimizi ve Kahraman Gazilerimizi, anne, baba ve tüm büyüklerimizi Batmanlı hem şehrilerimizin, aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin mübarek Ramazan Ayı'nı kutluyorum."