Son Dakika Haberleri: Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Yararına Fuar

Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Yararına Fuar

47 dakika önce

İSTANBUL ( AA ) -Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı tarafından tarihi Sirkeci Tren Gar'ında Sevgililer Günü'ne özel hediyelik eşya ve yöresel ürünler fuarı düzenlendi.

Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Yararına Fuar, System.String[]
İSTANBUL ( AA ) - Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı tarafından tarihi Sirkeci Tren Gar'ında Sevgililer Günü'ne özel hediyelik eşya ve yöresel ürünler fuarı düzenlendi.

Sirkeci Tren Garı'nda düzenlenen ve 17 Şubat'a kadar ziyaretçileri ağırlayacak olan fuarda Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen satıcıların açtığı 30 hediyelik eşya ve 17 yöresel lezzet standı açıldı.

Tüm gelirleri, şehit ve gazi ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için düzenlenen etkinlikte, antika ürünlerin yanı sıra hediyelik eşya ve yöresel yemekler bulunuyor.

17 Şubat tarihine denk 09.00 - 23.00 saatleri arasında İstanbulluların ziyaretine açık olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 08:40 Kaynak: AA

Türkiye Gaziler Vakfı, Türkiye, Güncel
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