Türkiye şehit olan 5 vatan evladına ağlıyor! Hain saldırının talimatını Amed Malazgirt kod adlı Fehmi Atalay vermiş - Son Dakika
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Türkiye şehit olan 5 vatan evladına ağlıyor! Hain saldırının talimatını Amed Malazgirt kod adlı Fehmi Atalay vermiş

25.05.2022 14:12
Türkiye şehit olan 5 vatan evladına ağlıyor! Hain saldırının talimatını Amed Malazgirt kod adlı Fehmi Atalay vermiş

Pençe Kilit operasyonunda teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerimizin şehit olduğu hain saldırının detayları gün yüzüne çıkmaya başladı. Teröristlerin kendi aralarındaki şifreli telsiz konuşmalarında saldırının talimatını Amed Malazgirt kod adlı Fehmi Atalay'ın verdiği tespit edildi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Kilit operasyonu sürüyor. Kanlı örgütün pek çok üst düzey yöneticisi öldürülürken, öğle saatlerinde acı bir haber geldi. Meluni Dağı kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada Teğmen Abdulkadir Güler, Uzman Çavuş Onur Doğan, Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya, Uzman Çavuş Bican Kapılay ve Sözleşmeli Er Celal Tekedereli şehit oldu.

Türkiye şehit olan 5 vatan evladına ağlıyor! Hain saldırının talimatını Amed Malazgirt kod adlı Fehmi Atalay vermiş

5 ŞEHİDİMİZ AYNI KAREDE

5 şehit askerin aynı karede yer aldığı fotoğraf yürekleri yaktı. Fotoğrafta soldan sağa Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli, Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, Piyade Teğmen Abdulkadir Güler, Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay ve Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya yer alıyor.

İŞTE HAİN SALDIRININ EMRİNİ VEREN İSİM

Teröristlerin, yoğun toz fırtınası sonrası başlayan şiddetli yağış ve olumsuz hava koşullarından dolayı İHA ve SİHA'lar ile helikopterlerin uçuş yapmadığı bir saatte saldırıyı gerçekleştirdikleri bildirildi. Mağaradaki 9 terörist etkisiz hale getirilirken, teröristlerin kendi aralarındaki şifreli telsiz konuşmalarında, hain saldırının planlamasını ve emrini halen bölgede olduğu tespit edilen Behdinan saha sorumlusu Amed Malazgirt kod adlı Fehmi Atalay'ın verdiği tespit edildi.

EN ÇOK ARANANLAR LİSTESİNDE

Terörist Atalay'ın, 30 yıldan beri terör örgütünün dağ kadrosunda yer aldığı ve hain örgütün silahlı kolu HPG'nin de sözde komuta konseyi üyesi olduğu öğrenildi. Terörist, İçişleri Bakanlığı'nın da en çok aranan azılı teröristler listesinin 10 milyonluk kırmızı kategorisinde yer alıyor. Bu iki teröristin etkisiz hale getirilmesi için operasyonların teröristlerin kaçış istikametindeki Basyan Vadisi içinde yoğunlaştığı bildirildi.

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