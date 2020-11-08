Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfından 20,8 milyon lira destek - Son Dakika

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfından 20,8 milyon lira destek

08.11.2020 10:59
Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfından 20,8 milyon lira destek, System.String[]

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde 15 Temmuz gazisi ve şehit yakınlarına şu ana kadar 7 kez aylık 1000'er lira olmak üzere toplam 20,8 milyon lira nakdi destek sağladı.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde 15 Temmuz gazisi ve şehit yakınlarına şu ana kadar 7 kez aylık 1000'er lira olmak üzere toplam 20,8 milyon lira nakdi destek sağladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle kurulan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu vakfın mütevelli heyeti üyeleri arasında kamu temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler bulunuyor.

15 Temmuz gazileri ile şehit yakınlarına yönelik çalışmalar yürüten vakıf, Kovid-19'la mücadele sürecinde de aileleri yalnız bırakmadı.

Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının olumsuz ekonomik etkilerine karşı bir süre önce şehit yakınları ve gazileri, başvurularına gerek olmaksızın desteklemeye başladıklarını anımsattı.

Bu desteği salgın süreci sonrasında da düzenli olarak devam ettireceklerinin altını çizen Gürs, şunları kaydetti:

"15 Temmuz Dayanışma Kampanyası'nda toplanan ve vakfımızın hesabına aktarılan yardımdan 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınlarımıza aylık 1000'er lira olmak üzere 7 kere toplamda 20,8 milyon lira nakdi destek sağlanmıştır. Desteklerimiz sadece salgın dönemi değil, sonrasında da devam edecek."

"Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz"

15 Temmuz'da eşi ve babası şehit, 2 kardeşi ise gazi olan Gürs, vakıfta görev almanın, şehit yakınları ve gaziler için çalışmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi.

Bilge Gürs, salgın nedeniyle bir araya gelemedikleri şehit aileleri ve gazilerle buluşmanın özlemi ve heyecanı içerisinde olduklarını belirterek, "Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı olarak maddi ve manevi desteklerimiz ile her zaman ve her koşulda kahraman gazilerimizin, vatanımız için canını feda eden şehitlerimizin yakınlarının yanındayız ve her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

15 Temmuz, Türkiye, Asker, Şehit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfından 20,8 milyon lira destek - Son Dakika


Son Dakika

Yeni Başkan Joe Biden oldu ama Trump kabul etmiyor! Peki ABD'de bundan sonra ne olacak, süreç mahkemede mi bitecek? Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Rusya bize karşı sorumluluklarını yerine getiriyor Seçim sonuçlarını protesto eden silahlı Trump destekçileri sokağa indi Misafirliğe gittiği evin köpeği yaşlı adamın önce yüzünü, sonra vücudunu parçaladı ABD'de Biden seçildi, herkesin aklında aynı soru var! Yeni dönemde Türkiye'yi ne bekliyor? Konyaspor, maç sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'nin gol müziğini paylaştı Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın "Ekonomide sıkıntı yok" sözlerine itiraz etti: Ekonomide sıkıntılar mutlaka var
Ermeni siyasetçiden alçak paylaşım! Azerbaycanlı şehit askerlerin naaşını domuzlara yedirdiler Ermeni siyasetçiden alçak paylaşım! Azerbaycanlı şehit askerlerin naaşını domuzlara yedirdiler         
10:31
Süt banyosu skandalına imza atan çalışan kendini böyle savundu: İç çamaşırlarım üzerimdeydi Süt banyosu skandalına imza atan çalışan kendini böyle savundu: İç çamaşırlarım üzerimdeydi         
10:05
ABD başkanlığına seçilen Biden zafer konuşması yaptı: Bölen değil, birleştiren olacağım ABD başkanlığına seçilen Biden zafer konuşması yaptı: Bölen değil, birleştiren olacağım         
07:09
Definecilerin kazdığı yerden 2 bin 500 yıllık lahit çıktı, görenler gözlerine inanamadı Definecilerin kazdığı yerden 2 bin 500 yıllık lahit çıktı, görenler gözlerine inanamadı         
05:25
Trump: Bu seçimleri, hukuki yollarla kullanılan 71 milyon oyla ben kazandım Trump: Bu seçimleri, hukuki yollarla kullanılan 71 milyon oyla ben kazandım         
01:13
Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı         
21:43
ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor         
21:14
Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i         
18:14
İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar         
15:32
Ailesinin, Ailesinin, "Cep telefonu patladı" dediği Mihriban, av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı         
15:21
Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş         
14:19
3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı 3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı         
12:25
Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz         
11:05
Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi         
10:44
Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti         
10:35
Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı         
10:21
Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü         
08:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2020 11:02:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfından 20,8 milyon lira destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei