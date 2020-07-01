Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'ndan 'yardım' açıklaması' - Son Dakika

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'ndan 'yardım' açıklaması'

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, "Verilmeyen Paralar Gün Geçtikçe Eriyor" başlığıyla çıkan haberlere tepki göstererek, "Senede 55 milyar TL sosyal yardım dağıtma gücüne sahip bir devletin 345 milyonu farklı amaçlarla kullanılabileceğini dile getirmek art niyetten başka...

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, "Verilmeyen Paralar Gün Geçtikçe Eriyor" başlığıyla çıkan haberlere tepki göstererek, "Senede 55 milyar TL sosyal yardım dağıtma gücüne sahip bir devletin 345 milyonu farklı amaçlarla kullanılabileceğini dile getirmek art niyetten başka bir şekilde açıklanamaz" açıklamasını yaptı.

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Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'ndan yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında "Verilmeyen Paralar Gün Geçtikçe Eriyor" başlığıyla çıkan haberlerin gerçek dışı olduğu belirtilerek, açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu kaydedildi. Vakfın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle mütevelli heyeti 26 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak faaliyetine başladığı hatırlatılan açıklamada şöyle denildi:


"15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında düzenlenen bağış kampanyaları kapsamında toplanan meblağ nemasıyla birlikte 338 milyon 971 bin 731 Türk lirasıdır. Söz konusu miktar vakfımızın banka hesabına 16.01.2020 tarihinde yatırılmış olup, paranın vakfımız kuruluş amaçları doğrultusunda kullanımında yönetim kurulumuz karar vermeye yetkilidir. Covid-19 ile mücadele döneminde 15 Temmuz şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi desteklemek amacıyla herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın biner TL nakdi destek verilmiştir. 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehadet makamına erişmiş 251 kardeşimizin yakınlarına ve 2 bin 734 gazimize 22 Nisan 2020'de, 22 Mayıs 2020'de ve 8 Haziran 2020'de olmak üzere üç kez biner TL'lik nakdi destek verilmiştir. Bu süreçte yapılan toplam destek miktarı bugün itibarıyla toplam 8 milyon 949 bin TL olmuştur. Nakdi yardım olarak ödemesi yapılan miktar düşüldükten Vakfımıza ait banka hesabında bulunan miktar 344 milyon 982 bin 942,28 TL'dir."


Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın kurulduğu günden bu yana şehit yakınları ve gazilere destek olmak için çalıştığı vurgulanan açıklamada, "Bu çalışmalarımızı daha da güçlü sürdürecek ve ihtiyaçları doğrultusunda şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Devletimizin başlattığı her kampanya son kuruşuna kadar vatandaşlarımız içindir. Senede 55 milyar TL sosyal yardım dağıtma gücüne sahip bir devletin 345 milyonu farklı amaçlarla kullanılabileceğini dile getirmek art niyetten başka bir şekilde açıklanamaz. Şehitlik ve gazilik makamlarının itibarının maddi konularla yıpratılmaması için şimdiye değin cevap verme hakkımızı kullanmayı yeğlememiş olsak da bundan sonra her yalan haber karşısında Vakfımız her türlü hukuki hakkını kullanacaktır" denildi. - ANKARA

Pandemi Sosyal Destek, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 11:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'ndan 'yardım' açıklaması' - Son Dakika

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