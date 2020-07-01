Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'ndan 'bağış kampanyası' açıklaması - Son Dakika

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'ndan 'bağış kampanyası' açıklaması

TÜRKİYE Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nca, "Vakfımıza ait banka hesabında bulunan miktar 344 milyon 982 bin 942 lira 28 kuruştur.

TÜRKİYE Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nca, "Vakfımıza ait banka hesabında bulunan miktar 344 milyon 982 bin 942 lira 28 kuruştur. Senede 55 milyar TL sosyal yardım dağıtma gücüne sahip bir devletin 345 milyonu farklı amaçlarla kullanabileceğini dile getirmek art niyetten başka bir şekilde açıklanamaz" açıklaması yapıldı.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında 'Verilmeyen paralar gün geçtikçe eriyor' şeklinde yer alan gerçek dışı haberler üzerine açıklama yapılması gerektiği bildirildi. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında düzenlenen bağış kampanyaları kapsamında 338 milyon 971 bin 731 TL toplandığı, bu miktarın sonrasında toplananlarla birlikte 344 milyon 982 bin 942 lira 28 kuruşa ulaştığı belirtilerek, "Söz konusu miktar vakfımızın banka hesabına 16 Ocak 2020 tarihinde yatırılmış olup, paranın vakfımız kuruluş amaçları doğrultusunda kullanımında yönetim kurulumuz karar vermeye yetkilidir" denildi.

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'DESTEK OLMAK İÇİN ÇALIŞMAKTAYIZ'

Covid-19 ile mücadele döneminde 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri desteklemek amacıyla herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 1000'er TL nakdi destek verildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"15 Temmuz hain darbe girişiminde şehadet makamına erişmiş 251 kardeşimizin yakınlarına ve 2 bin 734 gazimize 22 Nisan 2020'de, 22 Mayıs 2020'de ve 8 Haziran 2020'de olmak üzere üç kez 1000 TL'lik nakdi destek verilmiştir. Bu süreçte yapılan toplam destek miktarı bugün itibarıyla toplam 8 milyon 949 bin TL olmuştur. Nakdi yardım olarak ödemesi yapılan miktar düşüldükten Vakfımıza ait banka hesabında bulunan miktar 344 milyon 982 bin 942 lira 28 kuruştur. Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı olarak kurulduğumuz günden bu yana şehit yakınlarımız ve gazilerimize destek olmak için çalışmaktayız. Bu çalışmalarımızı daha da güçlü sürdürecek ve ihtiyaçları doğrultusunda şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Devletimizin başlattığı her kampanya son kuruşuna kadar vatandaşlarımız içindir. Senede 55 milyar TL sosyal yardım dağıtma gücüne sahip bir devletin 345 milyonu farklı amaçlarla kullanabileceğini dile getirmek art niyetten başka bir şekilde açıklanamaz. Şehitlik ve gazilik makamlarının itibarının maddi konularla yıpratılmaması için şimdiye değin cevap verme hakkımızı kullanmayı yeğlememiş olsak da; bundan sonra her yalan haber karşısında Vakfımız her türlü hukuki hakkını kullanacaktır."


Türkiye, Banka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 12:05 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'ndan 'bağış kampanyası' açıklaması - Son Dakika

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