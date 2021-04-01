Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu 15'inci kez toplandı - Son Dakika

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu 15'inci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs ile Yönetim Kurulu üyeleri İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati ile Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy katıldı.

Vakfın yönetim kurulu toplantısında gündem maddeleri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle kurulan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un Mütevelli Heyeti Başkanlığını yürüttüğü Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, 2020 yılı Nisan ayından bugüne kadar 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine aylık biner liralık destek sağlıyordu. Toplantıda alınan kararla Nisan ayından itibaren geçerli olmak üzere 1000 liralık desteğin miktarı 1500 liraya çıkarıldı. Ayrıca yılda iki defa dini bayramlarda 1000 lira ve Temmuz ayında ise 1500 TL daha ek destek verilmesi kararı alındı.

Bu kapsamda şimdiye kadar 12 ödeme yapılarak, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine 35 milyonu aşkın destek verildi. - ANKARA