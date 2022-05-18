Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı üyeleri 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni gezdi - Son Dakika
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Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı üyeleri 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni gezdi

18.05.2022 13:11

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni gezdi.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni gezdi.

Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu belirterek, hainlerin darbe teşebbüsünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşunu hesap edemediklerini söyledi.

Gürs, 15 Temmuz gecesi halkın, vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin refahı ve dinin devam için "ölürsek şehit kalırsak gazi" anlayışıyla darbecilerin karşısına çıktığını vurguladı.

15 Temmuz Gazisi ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan da kahramanlıklarla dolu tarihi yazmak kadar, onu gelecek nesillere aktaracak vatan-millet aşkını da daima canlı tutmanın önemli olduğunu ifade etti.

Aslan, "15 Temmuz 2016 günü kahraman milletimizin ferasetiyle, unutulmaz bir destan daha yazılmış ve bu cennet vatanı işgale kalkışanlar, bir kez daha demir yumruğumuz altında ezilmeye mahkum olmuşlardır." dedi.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı üyeleri 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni gezdi
Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı üyeleri 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni gezdi
Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı üyeleri 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni gezdi
Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı üyeleri 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni gezdi
Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı üyeleri 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni gezdi

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Kaynak: AA

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