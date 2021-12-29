SPOR Türkiye Şehitkamil Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası finali yapıldı - Son Dakika

Türkiye Şehitkamil Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası finali yapıldı

VIDEO YOK

Ahmet ATMACAGAZİANTEP, (DHA)-GAZİANTEP'te Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından organize edilen ve 24 şehirden 80 kulüp, 215 kadın, 322 erkek, toplamda 537 sporcunun yarıştığı Türkiye Şehitkamil Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası Yıldızlar Bireysel Yüzme Şampiyonası final yarışları tamamlandı. Final yarışlarının ardından derece elde eden sporculara madalya verildi.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzunun ev sahipliğinde Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Şehitkamil Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Şampiyonası; 24 şehirden 80 kulüp, 215 kadın 322 erkek, toplamda 537 sporcunun mücadelesine sahne oldu.50 Metre Kurbağalama Finali'nde 24 yaşındaki Milli Sporcu Hüseyin Emre Sakçı, erkekler 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derecesiyle dünya rekorunu geliştirerek, unvanın yeni sahibi olduğu organizasyona Gaziantep Valisi Davut Gül ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da katıldı.

'GAZİANTEP SPOR KENTİ OLMA YOLUNDA BÜYÜK ADIMLAR ATIYOR'

Yarışların final gününü yakından takip eden Vali Davut Gül, Gaziantep'in spor kenti olduğunu ve sporun birçok alanında önemli dereceler elde edildiğini söyledi.

Gaziantep'in spor tesisleri ve yatırımları konusunda önemli başarılar gerçekleştirdiğini belirten Gül, Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100. yılındayız. Bu sene içerisinde birçok sportif aktiviteye ev sahipliliği yaptık. Bilindiği gibi 'Spor Şehri Gaziantep' iddiamız vardı. Son 2-3 yıl içerisinde gerek sporcu sayısı olarak gerek kulüp olarak gerekse de tesis olarak altyapısını önemli ölçüde tamamlamış olduk. Spor Şehri Gaziantep'in en öncelikli yanı, ilk başlayan branşı, yüzme? diye konuştu.

'AKADEMİK BAŞARININ YANINDA SPOR VE KÜLTÜR SANATI DA ÇOK ÖNEMSİYORUZ'

Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, gerçekleştirilen organizasyonla 24 farklı şehirden 80 kulüp ve toplamda 537 sporcuya ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Akademik başarıyı önemsediklerini ancak bu başarıların yanında şehrin isminin spor ve kültür sanat ile de anılması gerektiğini dile getiren Fadıloğlu, Bu yıl, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı. Federasyon Başkanımız, hassasiyet göstererek yaklaşık 2 yıldır devam eden bu etkinliklerimize bir müsabakayı da Gaziantep'te yaptırmak üzere karar kılınca, biz de bundan ziyadesiyle mutlu olduk. Özellikle Gaziantep'in kurtuluşu noktasında bizim bir temamız vardı, 'Bu 100'den Gaziantep' diye bir çalışmamız vardı. Bunun yanına yüzme etkinliği eklenince, 'Bu 100'den Yüz' etkinliğini de ilave ettik. Akademik çalışmalar, bizim için önemli ama akademik çalışmaların yanında, sanatsal, sportif, kültürel etkinlikler de bir o kadar önemli. Bugün, spor noktasında icra ettiğimiz bu şampiyonada 24 şehirden yaklaşık 80 kulüp, 537 sporcumuzu Gaziantep'te misafir ediyoruz dedi.