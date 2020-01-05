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"Türkiye Şehitleri ile Yürüyor Anma Yürüyüşü" başladı (1)
7 saat önce
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Türkiye Şehitleri ile Yürüyor Anma Yürüyüşü" başladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 11:42 Kaynak: AA
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Türkiye Şehitleri ile Yürüyor Anma Yürüyüşü" başladı.
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