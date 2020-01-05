"Türkiye Şehitleri ile Yürüyor Anma Yürüyüşü" başladı (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Türkiye Şehitleri ile Yürüyor Anma Yürüyüşü' başladı (1) - Son Dakika

"Türkiye Şehitleri ile Yürüyor Anma Yürüyüşü" başladı (1)

7 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Türkiye Şehitleri ile Yürüyor Anma Yürüyüşü" başladı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Türkiye Şehitleri ile Yürüyor Anma Yürüyüşü" başladı.

Türkiye Şehitleri ile Yürüyor Anma Yürüyüşü başladı (1)

Sarıkamış, Türkiye, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 11:42 Kaynak: AA
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