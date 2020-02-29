Türkiye şehitlerine veda etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye şehitlerine veda etti - Son Dakika

Türkiye şehitlerine veda etti

6 saat önce

İdlib'de, rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan askerlerimiz bugün sonyolculuklarına uğurlandı.

İdlib'de, rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan askerlerimiz bugün sonyolculuklarına uğurlandı.18 şehre ateş düştü; Türkiye'nin yüreği yandı. Adresler değişse de acı ortaktı, herkes Mehmetçiğe ağladı.Şehitler, yüzlerce kişinin katıldığı cenaze törenlerinin ardından kendi memleketlerinde tekbirlerle ebediyete uğurlandı.

(İHA)

Türkiye şehitlerine veda etti

Türkiye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 05:10 Kaynak: İHA
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