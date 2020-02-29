Türkiye şehitlerine veda etti - Son Dakika

Türkiye şehitlerine veda etti
6 saat önce
İdlib'de, rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan askerlerimiz bugün sonyolculuklarına uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 05:10 Kaynak: İHA
İdlib'de, rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan askerlerimiz bugün sonyolculuklarına uğurlandı.18 şehre ateş düştü; Türkiye'nin yüreği yandı. Adresler değişse de acı ortaktı, herkes Mehmetçiğe ağladı.Şehitler, yüzlerce kişinin katıldığı cenaze törenlerinin ardından kendi memleketlerinde tekbirlerle ebediyete uğurlandı.
(İHA)
Son Dakika Antalyaspor ve Fenerbahçe maçında duygu seli TSK'ya ait SİHA'lar, rejim konvoyunu vurdu: 26 ölü Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib mesajı: Türkiye, tarihi ve hayati bir mücadele içinde Rus haber ajansı Sputnik International'dan skandal haber! Hatay için "çalıntı bölge" dediler