Türkiye Şehitlerini andı
28 dakika önce
Genelkurmay Başkanlığı tarafından "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında Çavuş Şakir ve Er Molla Hasan'ı anmak için tören düzenlendi.
Genelkurmay Başkanlığı
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 05:28 Kaynak: İHA
tarafından "Türkiye
Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında Çavuş Şakir ve Er Molla Hasan
'ı anmak için tören düzenlendi.
Genelkurmay Başkanlığı tarafından "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında Harbiye
Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında Birinci Dünya Savaşı şehitlerinden Çavuş Şakir (Yozgat
) ve Er Molla Hasan (Gümüşhane
) törenle anıldı. Öğretmen Albay Erhan Altunok şehitlerin yürek burkan hikayelerini etkinlikte anlattı. - ANKARA
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