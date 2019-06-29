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Türkiye Şehitlerini andı

28 dakika önce

Genelkurmay Başkanlığı tarafından "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında Çavuş Şakir ve Er Molla Hasan'ı anmak için tören düzenlendi.

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Genelkurmay Başkanlığı tarafından "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında Çavuş Şakir ve Er Molla Hasan'ı anmak için tören düzenlendi.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında Birinci Dünya Savaşı şehitlerinden Çavuş Şakir (Yozgat) ve Er Molla Hasan (Gümüşhane) törenle anıldı. Öğretmen Albay Erhan Altunok şehitlerin yürek burkan hikayelerini etkinlikte anlattı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 05:28 Kaynak: İHA
Genelkurmay Başkanlığı, Türkiye, Güncel
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