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Türkiye Şehitlerini andı

45 dakika önce

Türkiye Şehitlerini andıANKARA - Genelkurmay Başkanlığı tarafından "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında Çavuş Şakir ve Er Molla Hasan'ın anmak için tören düzenlendi.

Türkiye Şehitlerini andı
ANKARA - Genelkurmay Başkanlığı tarafından "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında Çavuş Şakir ve Er Molla Hasan'ın anmak için tören düzenlendi.
Genelkurmay Başkanlığı tarafından "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında Birinci Dünya Savaşı şehitlerinden Çavuş Şakir (Yozgat) ve Er Molla Hasan (Gümüşhane) törenle anıldı. Öğretmen Albay Erhan Altunok şehitlerin yürek burkan hikayelerini etkinlikte anlattı.
Türkiye Şehitlerini andı
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 06:43 Kaynak: İHA
Genelkurmay Başkanlığı, Türkiye, Genel
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