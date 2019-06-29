Türkiye Şehitlerini andı
45 dakika önce
Türkiye Şehitlerini andıANKARA - Genelkurmay Başkanlığı tarafından "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında Çavuş Şakir ve Er Molla Hasan'ın anmak için tören düzenlendi.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 06:43 Kaynak: İHA
Şehitlerini andı
ANKARA - Genelkurmay Başkanlığı
tarafından "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında Çavuş Şakir ve Er Molla Hasan
'ın anmak için tören düzenlendi.
Genelkurmay Başkanlığı tarafından "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında Harbiye
Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında Birinci Dünya Savaşı şehitlerinden Çavuş Şakir (Yozgat
) ve Er Molla Hasan (Gümüşhane
) törenle anıldı. Öğretmen Albay Erhan Altunok şehitlerin yürek burkan hikayelerini etkinlikte anlattı.
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