Türkiye şehitlerini andı
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Şehitlerini Anıyor etkinliği kapsamında, Birinci Dünya Savaşı şehidi Er Rıfat ve Kurtuluş Savaşı şehidi Er Osman anıldı.
Türkiye Şehitlerini Anıyor etkinliği kapsamında; Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında, Birinci Dünya Savaşı şehidi Er Rıfat ve Kurtuluş Savaşı şehidi Er Osman anıldı. Etkinlikte şehitlerin yürek burkan hikayelerine yer verildi.
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