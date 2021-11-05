Türkiye şehitlerini andı - Son Dakika
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Türkiye şehitlerini andı

05.11.2021 16:07

Türkiye şehitlerini andı Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Şehitlerini Anıyor etkinliği kapsamında, Birinci Dünya Savaşı şehidi Er Rıfat ve Kurtuluş Savaşı şehidi Er Osman anıldı.

Türkiye şehitlerini andı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Şehitlerini Anıyor etkinliği kapsamında, Birinci Dünya Savaşı şehidi Er Rıfat ve Kurtuluş Savaşı şehidi Er Osman anıldı.

Türkiye Şehitlerini Anıyor etkinliği kapsamında; Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında, Birinci Dünya Savaşı şehidi Er Rıfat ve Kurtuluş Savaşı şehidi Er Osman anıldı. Etkinlikte şehitlerin yürek burkan hikayelerine yer verildi.

Türkiye şehitlerini andı
Türkiye şehitlerini andı
Türkiye şehitlerini andı
Türkiye şehitlerini andı

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Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Türkiye, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Türkiye şehitlerini andı - Son Dakika


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