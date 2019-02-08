Türkiye Şehitlerini Anıyor
28 dakika önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Birinci Dünya Savaşı şehitlerinden, Er İsmail ve Çavuş Ömer'in aziz ruhu için tören düzenledi.
Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
), Birinci Dünya Savaşı şehitlerinden, Er İsmail ve Çavuş Ömer'in aziz ruhu için tören düzenledi. Genelkurmay Başkanlığı
tarafından başlatılan "Türkiye
Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında, Harbiye
Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında, Birinci Dünya Savaşı şehitlerinden, Er İsmail ve Çavuş Ömer'in aziz ruhu için bir anma töreni düzenledi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:45 Kaynak: İHA
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