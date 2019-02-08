Son Dakika Haberleri: Türkiye Şehitlerini Anıyor

Türkiye Şehitlerini Anıyor

45 dakika önce

Türkiye Şehitlerini AnıyorANKARA - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Birinci Dünya Savaşı şehitlerinden, Er İsmail ve Çavuş Ömer'in aziz ruhu için tören düzenledi.

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Türkiye Şehitlerini Anıyor

ANKARA - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Birinci Dünya Savaşı şehitlerinden, Er İsmail ve Çavuş Ömer'in aziz ruhu için tören düzenledi.
TSK, Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında, Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında, Birinci Dünya Savaşı şehitlerinden; Er İsmail ve Çavuş Ömer'in aziz ruhu için bir anma töreni düzenledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:02 Kaynak: İHA

TSK, Türkiye, Genel
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