Son Dakika Haberleri: Türkiye Şehitlerini Anıyor

Türkiye Şehitlerini Anıyor

44 dakika önce

Genelkurmay Başkanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında Birinci Dünya Savaşı şehitlerinden Binbaşı Ali Faik, Teğmen Fevzi ve Er İbrahim'in duygu dolu hikayeleri konu edildi.

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Genelkurmay Başkanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında Birinci Dünya Savaşı şehitlerinden Binbaşı Ali Faik, Teğmen Fevzi ve Er İbrahim'in duygu dolu hikayeleri konu edildi.

Aziz şehitlerimizi yad etmek için Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında düzenlendi. Öğretmen Albay Erhan Alınok, Bosna'daki Türk birliğinin bir aileye olan yardımının yanı sıra Birinci Dünya Savaşı şehitlerinden Binbaşı Ali Faik, Teğmen Fevzi ve Er İbrahim'in yürek burkan hikayelerin anlattı. Etkinlikte duygu dolu anlar yaşandı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:27 Kaynak: İHA

Genelkurmay Başkanlığı, Türkiye, Güncel
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