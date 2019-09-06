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Türkiye şehitlerini anıyor

1 saat önce

Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında Birinci Dünya Savaşı şehitlerinden Er Ömer ve Er Mehmet'in için tören düzenlendi.

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Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında Birinci Dünya Savaşı şehitlerinden Er Ömer ve Er Mehmet'in için tören düzenlendi.


Aziz şehitlerimizi yad etmek için Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında, Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında Birinci Dünya Savaşı şehitlerinden Er Ömer (Konya) ve Er Mehmet (Balıkesir) için tören düzenlendi. Öğretmen Albay Erhan Altunok şehitlerin yürek burkan hikayelerini dile getirdi. Törene katılan konuklar duygusal anlar yaşadı. - ANKARA

Genelkurmay Başkanlığı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:14 Kaynak: İHA
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