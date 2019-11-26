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'Türkiye Şehitlerini Anıyor'

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen 'Türkiye Şehitlerini Anıyor' etkinliği kapsamında Birinci Dünya Savaşı şehitleri; Er Hasan ve Er Ahmet törenle anıldı.

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen 'Türkiye Şehitlerini Anıyor' etkinliği kapsamında Birinci Dünya Savaşı şehitleri; Er Hasan ve Er Ahmet törenle anıldı.


Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında, Birinci Dünya Savaşı şehitleri; Er Hasan (Yozgat) ve Er Ahmet (Sivas); şehitlerin yakınları, müze ziyaretçileri ve öğrencilerin katılımıyla anıldı. - ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:39 Kaynak: İHA
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