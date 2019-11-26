Türkiye Şehitlerini Anıyor
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Türkiye Şehitlerini AnıyorANKARA - Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen 'Türkiye Şehitlerini Anıyor' etkinliği kapsamında Birinci Dünya Savaşı şehitleri; Er Hasan ve Er Ahmet törenle anıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 07:32 Kaynak: İHA
Türkiye Şehitlerini Anıyor
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen 'Türkiye Şehitlerini Anıyor' etkinliği kapsamında Birinci Dünya Savaşı şehitleri; Er Hasan ve Er Ahmet törenle anıldı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında, Birinci Dünya Savaşı şehitleri; Er Hasan (Yozgat) ve Er Ahmet (Sivas); şehitlerin yakınları, müze ziyaretçileri ve öğrencilerin katılımıyla anıldı.
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