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Türkiye Şehitlerini Anıyor

6 saat önce

Türkiye Şehitlerini AnıyorANKARA - Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen 'Türkiye Şehitlerini Anıyor' etkinliği kapsamında Birinci Dünya Savaşı şehitleri; Er Hasan ve Er Ahmet törenle anıldı.

Türkiye Şehitlerini Anıyor

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen 'Türkiye Şehitlerini Anıyor' etkinliği kapsamında Birinci Dünya Savaşı şehitleri; Er Hasan ve Er Ahmet törenle anıldı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında, Birinci Dünya Savaşı şehitleri; Er Hasan (Yozgat) ve Er Ahmet (Sivas); şehitlerin yakınları, müze ziyaretçileri ve öğrencilerin katılımıyla anıldı.

Türkiye Şehitlerini Anıyor

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 07:32 Kaynak: İHA
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