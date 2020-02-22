Türkiye şehitlerini anıyor - Son Dakika
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Türkiye şehitlerini anıyor

7 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen 'Türkiye Şehitlerini Anıyor' etkinliği kapsamında Teğmen Sadık ve Er Ahmet anıldı.

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen 'Türkiye Şehitlerini Anıyor' etkinliği kapsamında Teğmen Sadık ve Er Ahmet anıldı.


Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen 'Türkiye Şehitlerini Anıyor' etkinliği kapsamında Teğmen Sadık (Bolu) ve Er Ahmet (Bartın) Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında düzenlenen törenle anıldı. Törene şehitlerin yakınları, müze ziyaretçileri ve öğrenciler katıldı.


Etkinlikte, Öğretmen Albay Erhan Altunok şehitlerin yürek burkan hikayelerini anlattı. Etkinliğe katılanlar şehitlerin hikayelerini gözyaşları dökerek dinledi. - ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:37 Kaynak: İHA
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