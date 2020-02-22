Türkiye şehitlerini anıyor - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen 'Türkiye Şehitlerini Anıyor' etkinliği kapsamında Teğmen Sadık ve Er Ahmet anıldı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen 'Türkiye Şehitlerini Anıyor' etkinliği kapsamında Teğmen Sadık (Bolu) ve Er Ahmet (Bartın) Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında düzenlenen törenle anıldı. Törene şehitlerin yakınları, müze ziyaretçileri ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte, Öğretmen Albay Erhan Altunok şehitlerin yürek burkan hikayelerini anlattı. Etkinliğe katılanlar şehitlerin hikayelerini gözyaşları dökerek dinledi.

(Mehmet Kalay/İHA)