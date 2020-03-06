Türkiye şehitlerini anıyor - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen 'Türkiye Şehitlerini Anıyor' etkinliği kapsamında Er Ahmet ve Er Salih'in hikayelerine yer verildi.



Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen, 'Türkiye Şehitlerini Anıyor' etkinliği kapsamında Birinci Dünya Savaşı şehidi Er Ahmet (Trabzon) ve Kurtuluş Savaşı şehidi Er Salih (Zonguldak) Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında düzenlenen törenle anıldı. Törene, şehitlerin yakınları, müze ziyaretçileri ve öğrenciler katıldı. İdlib şehidi Uzman Çavuş Batuhan Tank, Mardin Nusaybin'de şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı ve İstanbul Tuzla'da hırsız şüphesiyle girdiği bir evde şehit olan polis memuru Battal Yıldız'ın şehadetlerine de yer verilen törende Öğretmen Albay Erhan Altunok, "Birileri var. Toprağı vatan eden birileri var. Birileri var, vatana namus diyen. Birileri var, biri gider, biri gelir diyen bayrağa kanını veren, cennete evvel giden birileri var" ifadelerini kullandı.



Törene katılan misafirler Altunok'un anlattığı hikayeler karşısında gözyaşlarına hakim olamazken, törende duygusal anlar yaşandı. - ANKARA