Son Dakika Haberleri: Türkiye Şehitlerini Anıyor programında Er Mehmet ve Er Abdulvahap anıldı
Son Dakika Güncel Türkiye Şehitlerini Anıyor programında Er Mehmet ve Er Abdulvahap anıldı

Türkiye Şehitlerini Anıyor programında Er Mehmet ve Er Abdulvahap anıldı

1 saat önce

Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında 1. Dünya Savaşı şehitleri Er Mehmet ve Er Abdulvahap anıldı.

Türkiye Şehitlerini Anıyor programında Er Mehmet ve Er Abdulvahap anıldı, System.String[]

Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında 1. Dünya Savaşı şehitleri Er Mehmet ve Er Abdulvahap anıldı.


Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında 1. Dünya Savaşı şehitleri Er Mehmet ve Er Abdulvahap, yakınları, müze ziyaretçileri ve öğrencilerin katılımıyla anıldı. Anma programı sırasında gözyaşları sel oldu. - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:53 Kaynak: İHA
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