Türkiye şehitlerini uğurluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye şehitlerini uğurluyor

25.05.2022 13:56
Türkiye şehitlerini uğurluyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın ailesi ile bir araya gelerek başsağlığı diledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın ailesi ile bir araya gelerek başsağlığı diledi.

Dün sınır hattına giden, gece boyunca harekat merkezinden Pençe Kilit Operasyonu'nu takip eden Bakan Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile şehitler için Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama töreninin ardından Ankara'ya döndü.

Etimesgut'taki 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'na giden Akar ve komutanlar, şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan için düzenlenen "Şehit Karşılama Onur Töreni"ne katıldı.

Şehit ailesinin tören alanına gelmesinin ardından başlayan törende, uçaktan alınan Doğan'ın naaşı, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı. Doğan'ın cenazesini taşıyan araç, son yolculuğuna uğurlanmak üzere 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan ayrıldı.

"Şehidimizin kanını yerde bırakmadık"

Öte yandan, törenden önce Bakan Akar, şehit Doğan'ın ailesi ile bir araya geldi. Baba Eyüp Doğan ve şehidin kardeşleri ile görüşen Hulusi Akar, başsağlığı dileklerini iletti.

Terörü bitirmekte kararlı olduklarını ifade eden Milli Savunma Bakanı Akar, "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Teröristler nereye kaçarlarsa kaçsınlar peşlerindeyiz. Hainleri kaçtıkları deliklere kadar kovalayacağız." diye konuştu.

Şehidin babası Eyüp Doğan da Bakan Akar'a teşekkür ederek "Evlatlarımızı bugünler için yetiştiriyoruz. Vatan sağ olsun." ifadesini kullandı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, Kızılcahamam'da son yolculuğuna uğurlanacak.

YORUMLAR
500
Türkiye şehitlerini uğurluyor Türkiye şehitlerini uğurluyor ABD'li dergiden skandal Türkiye manşeti: Türkiye'yi NATO'dan atma vakti ABD'li dergiden skandal Türkiye manşeti: Türkiye'yi NATO'dan atma vakti NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin Endişelerini Ele Almalıyız, Türkiye Önemli Bir Müttefik NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin Endişelerini Ele Almalıyız, Türkiye Önemli Bir Müttefik
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye şehitlerini uğurluyor - Son Dakika


Son Dakika
13:44 AK Parti'nin yeni Grup Başkanvekili belli oldu! Cahit Özkan'ın yerine Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç göreve getirildi
13:26 Ali Koç'un "görüştüm" dediği futbolcunun Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bardakçı olduğu ortaya çıktı
13:03 Genç kadının videosu tartışmaların fitilini ateşledi: Erkek dediğin ortalıkta kıllı ayı gibi dolaşmalı
12:55 "Bu beşli çeteyi saf dışı bırakacağım" diyen Kılıçdaroğlu: Geleceği ipotek altına alınan bir Türkiye ile karşı karşıyayız
12:47 15 yıl sonra İsrail'e ilk ziyaret! Çavuşoğlu'dan 'kalıcı barış' mesajı
12:45 Açlık sınırı 6 bin 465 TL'ye yükseldi
12:17 Kocaeli'de kamyonun kasasına doluşan 27 Afgan kaçmaya çalışırken yakalandı
12:11 Sıla Türkoğlu'nün mobbing şikayetiyle ayrıldığı dizinin başrol oyuncularına "en iyi dizi çifti" ödülü
12:10 Benzinden sonra LPG'ye de zam geliyor! 36 kuruşluk zam, bu geceden itibaren geçerli olacak
12:06 İYİ Parti lideri Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Tazmanya canavarına benzetti: Eğlenerek izlioyruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 14:00:17. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye şehitlerini uğurluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement