Türkiye şehitlerini uğurluyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın ailesi ile bir araya gelerek başsağlığı diledi.

Dün sınır hattına giden, gece boyunca harekat merkezinden Pençe Kilit Operasyonu'nu takip eden Bakan Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile şehitler için Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama töreninin ardından Ankara'ya döndü.

Etimesgut'taki 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'na giden Akar ve komutanlar, şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan için düzenlenen "Şehit Karşılama Onur Töreni"ne katıldı.

Şehit ailesinin tören alanına gelmesinin ardından başlayan törende, uçaktan alınan Doğan'ın naaşı, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı. Doğan'ın cenazesini taşıyan araç, son yolculuğuna uğurlanmak üzere 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan ayrıldı.

"Şehidimizin kanını yerde bırakmadık"

Öte yandan, törenden önce Bakan Akar, şehit Doğan'ın ailesi ile bir araya geldi. Baba Eyüp Doğan ve şehidin kardeşleri ile görüşen Hulusi Akar, başsağlığı dileklerini iletti.

Terörü bitirmekte kararlı olduklarını ifade eden Milli Savunma Bakanı Akar, "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Teröristler nereye kaçarlarsa kaçsınlar peşlerindeyiz. Hainleri kaçtıkları deliklere kadar kovalayacağız." diye konuştu.

Şehidin babası Eyüp Doğan da Bakan Akar'a teşekkür ederek "Evlatlarımızı bugünler için yetiştiriyoruz. Vatan sağ olsun." ifadesini kullandı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, Kızılcahamam'da son yolculuğuna uğurlanacak.