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Türkiye-Senegal İş Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrikalı kardeşlerimizin...
6 saat önce
Türkiye-Senegal İş Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrikalı kardeşlerimizin eski emperyalist güçlerin yol göstericiliğine ihtiyacı yok" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:32 Kaynak: İHA
Türkiye- Senegal İş Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrikalı kardeşlerimizin eski emperyalist güçlerin yol göstericiliğine ihtiyacı yok" dedi. - DAKAR
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