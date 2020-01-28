Türkiye-Senegal İş Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrikalı kardeşlerimizin... - Son Dakika
Son Dakika Politika Türkiye-Senegal İş Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Afrikalı kardeşlerimizin... - Son Dakika

Türkiye-Senegal İş Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrikalı kardeşlerimizin...

6 saat önce

Türkiye-Senegal İş Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrikalı kardeşlerimizin eski emperyalist güçlerin yol göstericiliğine ihtiyacı yok" dedi.

Türkiye-Senegal İş Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Türkiye- Senegal İş Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrikalı kardeşlerimizin eski emperyalist güçlerin yol göstericiliğine ihtiyacı yok" dedi. - DAKAR

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Senegal, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:32 Kaynak: İHA
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