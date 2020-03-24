Türkiye seninle Fatih Terim - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye seninle Fatih Terim - Son Dakika Spor

Türkiye seninle Fatih Terim

6 saat önce

Sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, koronavirüs testinin sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Türkiye seninle Fatih Terim, System.String[]

Sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, koronavirüs testinin sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Galatasaray Kulübü'nde daha önce 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın da koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

GALATASARAY'da, 2.Başkan Abdurrahim Albayrak'ın ardından Fatih Terim'in de 'koronavirüs' testi pozitif çıktı. Tecrübeli teknik adam bu gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaştığı tweet ile kamuoyuna duyurdu. Hürriyet'in aldığı bilgilere göre ise Fatih Terim'in herhangi bir sağlık sorunu ve şiddetli bir şikayeti yoktu. Sağlık konusunda her zaman titiz ve hassas davranan Fatih Terim'in isteği ile Perşembe günü takımın tamamı, teknik heyet ve staff ekibine test yapılmıştı.

Hafif öksürük şikayeti vardı

PERŞEMBE günü yapılan testlerin sonucu ise dün akşam üzeri saatlerinde Galatasaray kulübüne iletildi ve Fatih Terim'in 'koronavirüs' testinin pozitif çıktığı açıklandı. Yalnızca hafif bir öksürük şikayeti bulunan Fatih Terim, testin pozitif çıkması üzerine dün akşam hemen özel bir hastanede tedavi altına alındı. Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı ise babasının rahatsızlığı üzerine yaşadığı üzüntüyü " Çok şey söylemek istiyorum ama kelimeleri seçemiyorum. Nefesim daralıyor ve hayatımın en kötü saniyelerini yaşıyorum. Korkum tarifsiz, yanında olamamanın verdiği acı daha tarifsiz" mesajı ile paylaştı.

'En kısa zamanda haberleşmek üzere'

FATİH Terim, tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınının testinin pozitif çıktığını kendisine ait sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu. Tecrübeli teknik adam açıklamasında, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere" ifadelerini kullandı. Sarı kırmızılı taraftarlarla birlikte birçok isim Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e gönderidiği mesajlarla tecrübeli çalıştırıcıya destek ve geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bununla birlikte Galatasaray Futbol A Takımı'nın yardımcı antrenörleri Ümit Davala ve Hasan Şaş testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

TÜRKiYE'DEN VE DÜNYADAN 'GEÇMiŞ OLSUN' MESAJI YAĞDI

FATİH Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından birçok kulüp ve futbolcu, tecrübeli teknik adama geçmiş olsun dileğinde bulundu. Terim'in eski kulübü Fiorentina, eski teknik direktörlerinin isminin yazılı olduğu forma paylaşırken, Katalan devi Barcelona'nın Türkçe twitter hesabı da "Geçmiş olsun Fatih Terim! Kavuşturulmuş eller Güzel haberlerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüplerinin yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu da yayınladığı mesajla Fatih Terim'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Koronavirüs, Fatih Terim, Twitter, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:54 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: 3 ay boyunca iş yeri kirasını ödememek tahliye sebebi sayılmayacak
Ebru Polat, yaşlı amcanın videosunu çeken kişiye sert çıktı: Vicdansızlar Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu: Basiretsiz federasyon bu skandalın sorumlusudur Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız
Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak         
11:22
Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj         
10:57
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:35
Türkiye'de koronavirüsten ölen şahsın yurt dışından geldiğini sakladığı ortaya çıktı Türkiye'de koronavirüsten ölen şahsın yurt dışından geldiğini sakladığı ortaya çıktı         
08:25
Parasını alamayan işçi, patronunu bacağından vurdu Parasını alamayan işçi, patronunu bacağından vurdu         
07:58
Salgındaki can kaybını Twitter'dan duyuran Bakan Koca, bu kez gençlere seslendi: Bir uyarımız var Salgındaki can kaybını Twitter'dan duyuran Bakan Koca, bu kez gençlere seslendi: Bir uyarımız var         
07:22
Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Üstesinden gelecek Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Üstesinden gelecek         
23:51
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi         
23:26
Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek         
23:24
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İyileşen hastalarımız var, sayıları da fazla Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İyileşen hastalarımız var, sayıları da fazla         
19:40
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak         
19:31
3 çocuk annesi, asansör kabiniyle duvar arasına sıkışarak öldü 3 çocuk annesi, asansör kabiniyle duvar arasına sıkışarak öldü         
17:45
Biner liralık desteği duyanlar riski hiçe sayıp soluğu vakıfta aldı Biner liralık desteği duyanlar riski hiçe sayıp soluğu vakıfta aldı         
17:09
Koronavirüse karşı cep telefonu kulaklıkla kullanılmalı Koronavirüse karşı cep telefonu kulaklıkla kullanılmalı         
16:31
Tecavüz ve cinsel saldırı suçundan 23 yıl ceza alan yapımcı Harvey Weinstein koronavirüse yakalandı Tecavüz ve cinsel saldırı suçundan 23 yıl ceza alan yapımcı Harvey Weinstein koronavirüse yakalandı         
11:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 14:07:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye seninle Fatih Terim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]