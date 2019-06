Türkiye Seramik Federasyonu 9. Olağan Genel Kurulu

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, "Üstesinden geldiğimiz ekonomik saldırılar, bizi güçlendiriyor, krizlerle baş edebilme gücümüzü artırıyor. Önümüzdeki süreçte ilk defa ve uzun süreli cari fazlanın yaşandığı bir dönemi, bütün alanlarda iyileşme ve düzelme yaşandığını göreceğiz." dedi.

Türkiye Seramik Federasyonu'nun 9'uncu Olağan Genel Kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, eski federasyon başkanları, sektör temsilcileri ve üyelerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati, seramik sektörünün ülke ekonomisi için önemine işaret ederek, ihracat rakamlarının hem seramik sektöründe hem de diğer sektörlerde her ay artarak devam ettiğine işaret etti.

Nebati, Türkiye'nin özellikle son 6 yıl içerisinde kendisine karşı girişilmiş bütün saldırıları bertaraf etme becerisini ortaya koyan bir ülke olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Üstesinden geldiğimiz ekonomik saldırılar, bizi güçlendiriyor, krizlerle baş edebilme gücümüzü artırıyor. Son 6 yılda sadece operasyonlara maruz kalmış bir ülke değil hemen her yıl da seçim yapan bir ülkeyiz. 23 Haziran, 4 yıl boyunca bu ülkede seçimlerin konuşulmadığı, reformların, yatırımların konuşulduğu, bütün sektörlerdeki firmaların sinerjiyi yaratması açısından önemli imkan sunacak. 4 yıl boyunca üretim, ihracat odaklı bir anlayışla daha güçlü bir alana taşınacağız. Önümüzdeki süreçte ilk defa ve uzun süreli cari fazlanın yaşandığı bir dönemi, bütün alanlarda iyileşme ve düzelme yaşandığını göreceğiz."

Nebati, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın zorluklarına dikkati çekerek, bunun yanı sıra sunduğu imkanların da oldukça kapsamlı olduğunu dile getirdi.

Bu fırsatları yakalamak için bütün sektör paydaşlarının bir arada çalışması gerektiğini belirten Nebati, "Öncelikli sorunları ve yol haritalarını belirlemeli, bu doğrultuda strateji geliştirerek hareket etmeliyiz. Gelin, talep edin, sıkıştırın, elimizden tutun, bizleri çalıştırın, öncelikli sorunlar üzerinde yol haritamızı çizelim ve yürüyelim, biz hazırız." diye konuştu.

-"Seramik sektörü ülkemiz için çok önemli"

Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Rıza Tuna Turagay da, seramik sektörünün gerçekleştirdiği 1,2 milyar dolarlık ihracatın önemine dikkati çekti.

Sektörün ithalata bağımlı olmadığının altını çizen Turagay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Seramik sektöründeki yüzde 83 katma değer bizim için çok önemli, attığımız her adım bizim için artı değer, biz hiçbir zaman seramik sektörünü ihmal edemeyiz, her zaman sektörümüzün yanında olacağız. Biz buraya vatanımız milletimiz için çalışmaya geldik. Büyük başarılara imza atan bu sektörün, her zaman yanında olacağız. Bütün sektör temsilcilerimizin, gelişimin önünü açmak adına sektöre katkı sunmalarını bekliyoruz. Bizi koşturun, bizi çalıştırın."

Turagay, sektörlerdeki yabancı marka algısının önüne birlikte çalışarak geçileceğine dikkati çekerek, eğitim alanında sektörün de atması gereken adımlar olduğunu dile getirdi.

Sorunlu alanların, bütün paydaşların ortak çalışmalarıyla ortadan kaldırılabileceğini belirten Turagay, "Türkiye'nin potansiyeli ekonomik açıdan çok büyük ve ortada. İnişler çıkışlar elbette olacak ama her şeyden önce ülkemize inanmalı, sıkıntıları hep beraber aşmalıyız. Sektör içi veya dışındaki bütün sıkıntıları, hep birlikte aşacağız." ifadelerini kullandı.

"İlk 5 ayda ihracatımızı yüzde 6 artırdık"

Genel kurul kapsamında yeniden başkan seçilen Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Erdem Çenesiz, federasyonun yaptığı çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Sektörün büyüklüğü ve Türkiye ekonomisi için öneminin altını çizen Çenesiz, şunları kaydetti:

"Federasyonumuz, 7 dernek, 87 büyük sanayi işletmesi, binden fazla KOBİ, TÜİK verilerine göre 60 bin direkt çalışanı ve 300 binden fazla dolaylı istihdam yaratan büyük bir yapıdır. Sektörümüzün en büyük özelliği, her bölgede yaygın olması, şehirlerimize katkı sağlamaya devam etmekte. 2018 yılında 2017'ye kıyasla yüzde 12 ihracat büyümesi ile 1,2 milyar dolar ihracat seviyesine ulaştık. Bu yılın ilk 5 ayında da doğalgaz maliyetlerindeki olağanüstü artışa rağmen ihracatımızı yüzde 6 artırdık, hedefimiz yüzde 13 artışla yılı tamamlamak. Önümüzdeki dönemde yoğun çabalarla bu artışı gerçekleştirmek için çalışıyoruz."

Toplantı kapsamında açıklanan Seramik Sektörü Yerli Katma Değer Raporu'na atıfta bulunan Çenesiz, çalışma kapsamında çıkan sonuçlar hakkında bilgi verdi.

Çenesiz, "Çalışmada seramik sektörünün iki ana kolunu inceledik, karo seramik ve vitrifiye seramik. Bu sektörlerde her 100 dolarlık ihracatın 83 doları ülkemizde kalmakta, bu başlı başına bir rekor. Sektörümüz, ülkemizin en temel sorunu olan cari açığın kapatılmasına çözüm üreten sektörlerden biri. Son 10 yılda ülkemize 6 milyar dolar net nakit döviz kazandırılmıştır." ifadelerini kullandı.

Seramik Sektörü Yerli Katma Değer Raporu

Kurulda yerli kaynaklarla üretim yapan seramik sanayisinin gelişen yapısı değerlendirilerek, 2017-2019 yılları faaliyet raporu ele alınırken, Türkiye Seramik Federasyonu tarafından hazırlanan "Seramik Sektörü Yerli Katma Değer Raporu" da açıklandı.

Rapora göre, 10 yıllık süre zarfında 7,32 milyar dolarlık inşaat seramikleri ihracatının gerçekleştirilirken, aynı dönemde seramik kaplama malzemeleri ihracatın 5,33 milyar dolar, seramik sağlık gereçleri ihracatı da 1,97 milyar dolar oldu.

İnşaat seramikleri ihracatı, yıldan yıla kademeli olarak artarken 10 yıl içerisinde gerçekleştirilen toplam 7,32 milyar dolarlık ihracatın, 5,93 milyar dolarlık yerli katma değer yarattığı gözlemlendi. Aynı dönemde, seramik kaplama malzemeleri ihracatından 4,32 milyar dolar ve seramik sağlık gereçleri ihracatından ise 1,97 milyar dolar yerli katma değer elde edildi.

2009-2018'de inşaat seramikleri sektörünün üretimden yarattığı katma değerin, sürekli artış eğilimi içinde olduğu belirtilen rapora göre, 10 yıllık dönemde, seramik kaplama malzemeleri toplam 13 milyar TL ve seramik sağlık gereçleri ise 5,5 milyar TL üretimden katma değer yarattı.Bu sayede inşaat seramikleri sektörü, son 10 yılda cari fiyatlarla 18,5 milyar TL üretimden katma değer yaratırken, inşaat seramikleri sektörünün katma değer yaratma gücü 2009 yılında yüzde 29,4 iken, 2018 yılında yüzde 36'ya yükseldi.

Açıklanan rapora göre, 2009-2018'de seramik kaplama malzemelerinin toplam 42,1 milyar TL'ye, seramik sağlık gereçleri ise 14,7 milyar TL üretim değerine ulaştı. İnşaat seramikleri sektörü, son 10 yılda cari fiyatlarla 56,8 milyar TL değerinde üretim yaptı.

Erdem Çenesiz yeniden başkan seçildi

Genel kurulda başkanlık ikinci kez Erdem Çenesiz'e emanet edildi. 2017-2019 dönemi başkanlığını yürüten Çenesiz, genel kurulda yapılan oylama ile 2019-2021 yılı yeni dönem başkanlığını çoğunluğun oyu ile aldı.

Başkan yardımcılıklarına ise, Zeki İlter Yurtbay, Ali Ercan, Hasan Pehlivan, Erkan Güral, Müfit Ülke, Hakan Çanakçı, Ferdi Erdoğan, Aydın Eşer ve Nihat Özyurt seçildi.

Toplantı kapsamında sektörün önde gelen şirket ve isimlerine plaket takdim edildi.

Düzenlenen törende, Yurtbay Seramik, Ercan Şirketler Topluluğu, NG Kütahya Seramik AŞ- NG Şirketler Grubu, Çanakçılar Seramik, Güral Vitrifiye, İbrahim Polat Holding AŞ, Anka Toprak Ürünleri, Uşak Seramik AŞ, Turan Seramik, Eczacıbaşı Holding, Tara Yapı, Seranit Granit Seramik AŞ, Seramiksan AŞ, Turkuaz Seramik'e plaket verildi.

Eski dönem Federasyon Başkanları Zeynep Bodur Okyay, Ahmet Yamaner ve Adnan Polat'a verilen plaketlerin ardından, Kale Seramik AŞ'den merhum İbrahim Bodur anısına Zeynep Bodur Okyay'a, Elginkan Holding AŞ'den merhum Ekrem Elginkan anısına Gaye Akçen'e ve Hitit Seramik AŞ'den merhum İbrahim Hızal anısına Sevgi Hızal'a plaketler takdim edildi.

