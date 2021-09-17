Türkiye Seramik Federasyonu başkanlığına yeniden Erdem Çenesiz getirildi

Genel kurulda yerli kaynaklarla üretim yapan ve yüzde 82 yerli katma değer oranı ile net döviz yaratan seramik sanayisinin gelişen yapısı öne çıkarken, yeni dönem seçiminde 2021-2023 dönem başkanlığına oy birliğiyle Erdem Çenesiz getirildi.

Türkiye Seramik Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Federasyonun 10'uncu genel kurulu gerçekleştirildi.

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