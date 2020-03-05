Türkiye Serbest Dalış Şampiyonu Bandırma'dan - Son Dakika
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Türkiye Serbest Dalış Şampiyonu Bandırma'dan

7 saat önce

27 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Tekirdağ'da yapılan Türkiye Serbest Dalış Havuz Şampiyonası'nda Bandırmalı Taylan Ülger Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Serbest Dalış Şampiyonu Bandırma'dan, System.String[]

27 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Tekirdağ'da yapılan Türkiye Serbest Dalış Havuz Şampiyonası'nda Bandırmalı Taylan Ülger Türkiye Şampiyonu oldu.


27 Şubat - 1 Mart 2020 tarihleri arasında Tekirdağ Olimpik Yüzme Havuzu'nda yapılan Türkiye Serbest Dalış Havuz Şampiyonası'nda, Bandırma'da grafik tasarımcı olarak çalışan Taylan Ülger, paletsiz dinamik apnea branşında 116 metre mesafe ile Türkiye şampiyonu oldu.


Dinamik apnea monopalet branşında da 175 metre ile kendi en iyi derecesini yaparak 3. olup bronz madalya alan Ülger, Türkiye Serbest Dalış Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı. 2019 yılında Kaş'ta derinlik antrenmanlarında monopalet ile 93 metreye dalarak resmi olmayan Türkiye rekoru kıran genç sporcunun hedefinde, bu rekoru resmileştirmek ve sonrasında da Avrupa ve Dünya şampiyonalarında dereceye girerek ülkemizi gururlandırmak var. - BALIKESİR

Tekirdağ, Bandırma, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:10 Kaynak: İHA
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