Türkiye serin ve yağışlı havanın etkisine girecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye serin ve yağışlı havanın etkisine girecek - Son Dakika

Türkiye serin ve yağışlı havanın etkisine girecek

6 saat önce

Türkiye'nin bu akşamdan itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelecek serin ve yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor.

Türkiye serin ve yağışlı havanın etkisine girecek, System.String[]

Türkiye'nin bu akşamdan itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelecek serin ve yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında 4-8 derecelik düşüşler olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin doğu bölgelerinde hafif sağanak devam ediyor.

Ayrıca, ülkenin bu akşamdan itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelecek serin ve yağışlı havanın etkisine girmesi öngörülüyor. Genellikle sağanak şeklindeki yağışların hafta sonunda yurt genelinde görülmesi, gelecek hafta doğu kesimlerde ve özellikle Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde etkisini hissettirmesi bekleniyor.

Sistemin, toplamda metrekareye yer yer 100 kilogram ve üzeri yağış bırakacağı tahmin ediliyor.

Su baskınlarına ve sıcaklık düşüşüne dikkat

Zaman zaman kuvvetli yağışlarla birlikte yüksek kesimlerdeki kar örtüsünde erimeler meydana gelmesi öngörüldüğünden, su baskınları ve taşkınlara karşı yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Halen ülke genelinde mevsim normallerinde seyreden sıcaklıkların, yağışlı sistemle birlikte 4-8 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Üç büyük kentte hava durumu

Ankara'da yarın hafif sağanak bekleniyor. Hafta sonu ise havanın çok bulutlu ve yağmurlu olacağı tahmin ediliyor. 16-18 derecelerde seyreden günün en yüksek hava sıcaklığının pazar günü 8 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor.

İstanbul'da havanın yarın çok bulutlu olması bekleniyor. Cumartesi ve pazar günlerinin yağışlı geçeceği ve en yüksek hava sıcaklığının 10 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

İzmir'de bu akşam saatlerinden itibaren hafif sağanak şeklinde başlayacak yağışların, yarın ve hafta sonu yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.

Doğu Akdeniz, Akdeniz, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 03:14 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo! Etkin tedbirlerle salgın nisan sonunda kontrol altına alınabilir
İngilizler yazdı! Beşiktaş'ta gündem Trezeguet Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Yağış etkili olacak, sıcaklıklar düşüyor Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı: Zaten dokunsalar ağlayacağım
Al Nasr, Sofiane Feghouli'nin peşinde Al Nasr, Sofiane Feghouli'nin peşinde         
21:45
Sıtma ilacıyla koronavirüsü tedavi eden Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor Sıtma ilacıyla koronavirüsü tedavi eden Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor         
21:44
Fenerbahçe, Serhat Güler'in hastaneden taburcu edildiğini açıkladı Fenerbahçe, Serhat Güler'in hastaneden taburcu edildiğini açıkladı         
21:07
Kırklareli'nde belediyenin sokaklara yerleştirdiği dezenfektanları çalan 5 kişi yakalandı Kırklareli'nde belediyenin sokaklara yerleştirdiği dezenfektanları çalan 5 kişi yakalandı         
21:00
Çin, koronavirüs vakalarının artmasını önlemek için yabancıları ülkeye almayacak Çin, koronavirüs vakalarının artmasını önlemek için yabancıları ülkeye almayacak         
20:59
Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla görüştü Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla görüştü         
20:53
New York'ta koronavirüs vaka sayısı bir günde yüzde 40 arttı New York'ta koronavirüs vaka sayısı bir günde yüzde 40 arttı         
20:30
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan hamam kahvehaneye çevrildi Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan hamam kahvehaneye çevrildi         
20:29
Karantinadan sıkılan Ebru Polat, dansıyla sosyal medyayı salladı Karantinadan sıkılan Ebru Polat, dansıyla sosyal medyayı salladı         
20:28
Mehmet Ali Yılmaz: Fatih Terim'e virüs nereden bulaşmış? Mehmet Ali Yılmaz: Fatih Terim'e virüs nereden bulaşmış?         
20:14
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 165'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 165'e yükseldi         
20:08
Koronavirüsten hayatını kaybeden 33 yaşındaki Dilek Tahtalı'nın son görüntüleri ortaya çıktı Koronavirüsten hayatını kaybeden 33 yaşındaki Dilek Tahtalı'nın son görüntüleri ortaya çıktı         
20:04
Merkez Bankası'ndan koronavirüs açıklaması: Salgının ekonomiye etkilerini yakından takip ediyoruz Merkez Bankası'ndan koronavirüs açıklaması: Salgının ekonomiye etkilerini yakından takip ediyoruz         
20:02
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştı         
19:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 liderlerine koronavirüs çağrısı: Bir an önce harekete geçmeliyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 liderlerine koronavirüs çağrısı: Bir an önce harekete geçmeliyiz         
19:29
Cezaevi firarisiyle yakalanan Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık serbest bırakıldı Cezaevi firarisiyle yakalanan Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık serbest bırakıldı         
19:19
Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Yağış etkili olacak, sıcaklıklar düşüyor Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Yağış etkili olacak, sıcaklıklar düşüyor         
19:18
Alman yetkililer ülkedeki koronavirüs ölümlerinin düşük olmasının nedenlerini anlattı Alman yetkililer ülkedeki koronavirüs ölümlerinin düşük olmasının nedenlerini anlattı         
19:06
ABD, Maduro'nun yakalanması için 15 milyon dolar ödül koydu ABD, Maduro'nun yakalanması için 15 milyon dolar ödül koydu         
18:51
Medipol Başakşehir'de futbolcular ve teknik heyetin testleri negatif çıktı Medipol Başakşehir'de futbolcular ve teknik heyetin testleri negatif çıktı         
18:42
Baba, tartıştığı oğlunu sopayla döverek öldürdü Baba, tartıştığı oğlunu sopayla döverek öldürdü         
18:37
Merih Demiral, 2 bin aileye erzak yardımı yapacak Merih Demiral, 2 bin aileye erzak yardımı yapacak         
18:37
Ece Seçkin'den takipçilerini güldüren karantina paylaşımı! Kendini streçe sardı Ece Seçkin'den takipçilerini güldüren karantina paylaşımı! Kendini streçe sardı         
18:34
İngilizler yazdı! Beşiktaş'ta gündem Trezeguet İngilizler yazdı! Beşiktaş'ta gündem Trezeguet         
18:28
Nikaragua'da ligler ertelenmeyince maça maske ile çıktılar Nikaragua'da ligler ertelenmeyince maça maske ile çıktılar         
18:11
Bakan Koca'dan koronavirüs testi açıklaması: Testin gerekliliğine, şikayetlere bakarak hekim karar verir Bakan Koca'dan koronavirüs testi açıklaması: Testin gerekliliğine, şikayetlere bakarak hekim karar verir         
18:10
Bakırköy Adliyesi'nde görevli bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahkemeler karantinaya alındı Bakırköy Adliyesi'nde görevli bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahkemeler karantinaya alındı         
18:00
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama         
17:31
ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı 1046'ya çıktı ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı 1046'ya çıktı         
17:24
Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo! Etkin tedbirlerle salgın nisan sonunda kontrol altına alınabilir Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo! Etkin tedbirlerle salgın nisan sonunda kontrol altına alınabilir         
17:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2020 21:54:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye serin ve yağışlı havanın etkisine girecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]