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Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, "Finans sektörünün insanla olan bağını tekrar kurması lazım. Alternatif finans çalışmaları buna yöneliktir.

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Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, "Finans sektörünün insanla olan bağını tekrar kurması lazım. Alternatif finans çalışmaları buna yöneliktir. Bunu da göz ardı etmiyor olmamız lazım." dedi.

Aşan, AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu 4. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, dönüşümün, refahın bütün coğrafyada yeniden nasıl dağıtıldığını belirlediğini söyledi.

Tüm dönüşümler ve refahın yeniden dağılımının barışçıl bir havayla olmadığını aktaran Aşan, "Büyük dönüşümler ve bu dönüşümlerin getirdiği zenginlikteki kaymalar insanlık tarihinin en büyük en ızdıraplı dönemlerin de müsebbipleri. Şu anda dünyanın yaşadığı böyle bir dönem. Bizim hem içinde yaşadığımız sürecin olabilecek bütün faydalarından istifade etmemiz gerekiyor hem de bu dönüşümün basit bir süreç olmadığının farkında olup stratejilerimizi belirlememiz gerekiyor." diye konuştu.

Aşan, bu dönüşümün en derin finans sektörünü etkileyeceği öngörüsünde bulunarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dönüşümün nasıl olacağını da finans kesimi belirliyor olacak. Geldiğimiz nokta dünyada var olan finansal yapının bu haliyle sürdürülemez olduğu bir nokta. Dünyadaki finansal yapının yeniden tarif edilmesi ve yeniden tanımladığı şeyin yeni dünyada sürdürülebilir olması lazım. O açıdan dünyada finans sektöründe ciddi bir dönüşüm ortada. O dönemdeyiz. Bunu da iyi yakalamak gerek.

Sürdürülemezliğin içerisindeki en önemli mesele de finans sektörüyle reel sektör arasındaki bağın kopmuş olmasıdır. Bu bağ tekrar tesis edilmediği sürece, sürdürülebilirliği mümkün değil. Finans sektörünün insanla olan bağını da tekrar kurması gerek. Alternatif finans çalışmaları buna yöneliktir. Bunu da göz ardı etmemeliyiz. Alternatif finans kanallarını yeterince iyi kullanamazsak, burada da yarışta geri kalabiliriz. Önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde bunları dikkate almadan finans bulabilmemiz bile mümkün olmayacak."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:56 Kaynak: AA
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