Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, "Uluslararası pazarlarda büyümeyi ve pazarları çeşitlendirmeyi hedefliyoruz. Ancak bu, 'Türkiye'de büyümeyeceğiz' anlamına gelmiyor. Türkiye'de de büyümeye devam ediyoruz. Son 5 yılda toplam 12 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik." dedi.

AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu 4. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nin ikinci gününde ana konuşmacı olarak yer alan Levent Çakıroğlu, Koç Topluluğu'nun küresel bir vizyonla yönetildiğini belirterek, sürdürülebilir, karlı büyüme stratejilerini destekleyen ana taşıyıcıların; teknoloji sahipliği, güçlü markalar, inovasyon ve girişimcilik becerisi ile değişime öncülük edecek kültürün geliştirilmesi olduğunu kaydetti.

Çakıroğlu, uluslararası pazarlarda büyümeyi ve pazarları çeşitlendirmeyi hedeflediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ancak bu, 'Türkiye'de büyümeyeceğiz' anlamına gelmiyor. Türkiye'de de büyümeye devam ediyoruz. Son 5 yılda toplam 12 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik. Vizyonumuzun bir boyutu da küresel seviyede rekabetçi güce sahip olmamız. Zira en büyük pazarımız olan ülkemizde de hemen hemen her sektörde küresel oyuncularla rekabet ediyoruz. Rekabetçi gücümüzü sürekli geliştirmek için stratejilerimizin taşıyıcıları olarak ifade ettiğim teknoloji, inovasyon, marka konularında uzun vadeli perspektifi ve uygulamadaki disiplini kaybetmeden yatırım yapmaya devam ediyoruz."

Yurt dışında 62 üretim tesisi ve pazarlama şirketlerinin bulunduğunu aktaran Çakıroğlu, 150'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini, 32 farklı para birimini yönettiklerini bildirdi.

- "Değişime liderlik etmek durumundayız"

Levent Çakıroğlu, 2018 sonu itibarıyla cirolarının 64 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirterek, "Ülkemizden yapılan ihracatın yüzde 10'unu gerçekleştiriyoruz. Bu da bize gösteriyor ki sadece değişimi yönetmek yeterli değil, rekabetçi gücümüzü daha da yukarı taşımak için değişime liderlik etmek durumundayız. Zira önümüzdeki dönemde bugünden bilmediğimiz başka dinamiklerin yol açacağı değişimler söz konusu olacak." diye konuştu.

Bu sebeple Koç Topluluğu'nu geleceğe hazırlama sorumluluklarıyla büyük bir kültürel dönüşüm programı yürüttüklerini aktaran Çakıroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hedeflediğimiz kültürel değişimi sağlayacak birçok program ve projemiz var. Bunların başında dijital dönüşüm programımız geliyor. Dijital dönüşüm bir şirket için bile oldukça zor bir hedef. Buna rağmen biz bu programı Koç Topluluğu genelinde uygulama iddiasıyla yola çıktık. Bunu yaparken de aynı zamanda topluluk sinerjisini değerlendirmeyi hedefledik. Bu yolculukta gelişmiş veri analitiğinden yapay zekaya, nesnelerin internetinden Blockchain'e, müşteri deneyiminin iyileştirilmesinden Sanayi 4.0 uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede çalışıyoruz.

Dijital dönüşüm programına başlarken, önceliklendirdiğimiz 300'den fazla projenin yarısı gelişmiş veri analitiğine dayanıyordu. Ancak gelişmiş veri analitiği konusunda uzmanlar son derece az sayıda. Bu aslında dünyada da böyle... Süratle bu yetkinliği topluluğumuza kazandırmak için Koç Digital'i kurduk. Koç Digital'e, öncelikle yapay zeka ve makina öğrenmesi gibi gelişmiş veri analitiği ve ayrıca nesnelerin interneti alanlarında hem topluluk şirketlerimizin ihtiyaçlarını karşılaması hem de topluluk dışındaki şirketlere hizmet sağlaması görevini verdik. Başlangıçtaki 300 projenin önemli kısmını tamamladık. Yenileri eklendi."

- "Dijital dönüşümde teknoloji sadece bir araç"

Koç Holding CEO Çakıroğlu, akıllı fabrika yatırımlarının dünya çapında takdir gördüğünü ifade ederek, " Ford Otosan'ın Kocaeli fabrikası ve Arçelik'in Romanya'daki yeni fabrikası, Dünya Ekonomik Forumu tarafından büyük ölçekli üretimde en iyi Endüstri 4.0 uygulamaları arasına seçildi ve 'Global Lighthouse Network'e katıldı." dedi.

Dijital dönüşümde teknolojinin sadece bir araç olduğunu vurgulayan Çakıroğlu, şunları kaydetti:

"Önemli olan, teknolojinin getirdiği gelişmiş veri toplama ve analiz imkanlarını kullanarak veriye dayalı karar verme ve iş yapma disiplinini kültürümüzün vazgeçilmez unsuru haline getirmek. Kültürel dönüşümün diğer önemli bir unsuru ise inovasyon. İnovasyonu ürünle sınırlı görmüyorum. Tüm süreçlerde yenilikçi bakış açısıyla verimlilik artışı sağlanabileceğine inanıyorum. Bununla birlikte inovasyon denildiğinde mutlaka yeni keşfedilecek teknolojilere ihtiyaç yok. Hatta en çarpıcı, yenilikçi ürün, hizmet ve iş modellerinin, var olan teknolojiler kullanılarak geliştirildiğini iyi biliyoruz. İnovasyon kültürümüzü besleyecek ve destekleyecek şekilde kurum içi girişimcilik kaslarımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz."

Çakıroğlu, hata yapmaktan korkmayan, risk alabilen liderler istediklerini, aynı zamanda şirketlerde inovasyon ve girişimciliği destekleyecek iklimi oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

"Yeni nesil, amacı olan, kendini adamış bir şirket için çalışmayı önemsiyor"

Facebook Türkiye Ülke Direktörü Derya Matraş da "Bence yeni nesilde önemli bir konu var. Maaştan, kariyer olanaklarından bile zaman zaman daha önemli. Amacı olan, kendini adamış bir şirket için çalışmayı önemsiyorlar. Mesela, gelirinin bir kısmını ihtiyaç sahibi olan çocuklara, küresel ısınma konusunda çalışan derneklere yolluyorsa bunu çok önemsiyorlar. Her şirket bunu düşünmeli. Yeni nesilden genç yetenekler anlam doğrultusunda çalışmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Matraş, şirketleri eski ya da yeni diye ayırmak istemediğini belirterek, "Yeni jenerasyon şirketlerin 100 yıllık geleneksel şirketlerden öğrenecek çok şeyi olduğunu düşünüyorum. Bu kadar sene ayakta kaldılarsa bunun bir sebebi olmalı." dedi.