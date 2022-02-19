Üye Girişi
"Türkiye Sevdalıları Türkçe Öğreniyor "grubu Beypazarı'nı gezdi - Son Dakika

"Türkiye Sevdalıları Türkçe Öğreniyor "grubu Beypazarı'nı gezdi

19.02.2022 16:58
"Türkiye Sevdalıları Türkçe Öğreniyor "grubu Beypazarı'nı gezdi

"Türkiye Sevdalıları Türkçe öğreniyor" projesi kapsamında Ankara'ya gelen yabancı uyruklu öğrenciler Beypazarı'nı gezdi.

"Türkiye Sevdalıları Türkçe öğreniyor" projesi kapsamında Ankara'ya gelen yabancı uyruklu öğrenciler Beypazarı'nı gezdi.

Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneği (TÜGED) Başkanı İbrahim Erdoğan, ilçe gezisinde yaptığı konuşmada, proje kapsamındaki yabancı uyrukluların Türkçe'yi öğretmeye çalıştıklarını söyledi.

Yabancı öğrencilere Türkçe konuşmalarını geliştirmeleri kapsamında eğitimler verdiklerini anlatan Erdoğan "Bu öğrencileri aynı zamanda sınavlara hazırlanmasını sağlıyoruz. Kültürel değerlerimizin tanıtılması içinde eğitimler veriliyor. Bu anlamda da bugün başkentin turizm ve tarihi değerleriyle öne çıkan ilçesi Beypazarı'na geldik ve burada çeşitli alanlara ziyaretlerimiz oluyor." diye konuştu.

Beypazarı'na gelen öğrenciler, İnözü Vadisi, Hıdırlık Tepesi, cam teras ve müzeyi ziyaret etti.

YORUMLAR
500
'Türkiye Sevdalıları Türkçe Öğreniyor 'grubu Beypazarı'nı gezdi "Türkiye Sevdalıları Türkçe Öğreniyor "grubu Beypazarı'nı gezdi 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nın hakem semineri Ankara'da başladı 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nın hakem semineri Ankara'da başladı Türkiye-Yunanistan istişari görüşmelerinin 64. turu 22 Şubat'ta Atina'da yapılacak Türkiye-Yunanistan istişari görüşmelerinin 64. turu 22 Şubat'ta Atina'da yapılacak

Gönüllü Eğitimciler Derneği, Beypazarı, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Türkiye Sevdalıları Türkçe Öğreniyor 'grubu Beypazarı'nı gezdi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:58 257 çalışanını işten çıkardı! Boykot sesleri yükseldi! Sosyal medya ayağa kalktı
12:07 Zincirleme istismara 168 yıl hapis istemi! 8 öğrencisini istismar etmiş, "ben yapmadım" demişti!
14:23 Prof. Dr. Cenk Yaltırak'tan korkutan deprem uyarısı: Aklı olan Marmara'yı, evini bıraksın kaçsın
16:23 Düğüne katılacak davetlilere "Göğüs dekolteli elbise giymeyin" diyen gelinin kural listesi tartışma yarattı
16:19 Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden kendisini arayan Bakan Karaismalioğlu'na sosyal medyadan yanıt: Gençlerimizin heyecanını paylaştık
16:14 Rize'de 3 gündür kayıp olarak aranıyordu! Ormanda silahlı vurulmuş halde ölü bulundu
16:12 7 yavrunun öldürülen annelerinin başucundaki umutsuz bekleyişi!
16:10 Ses Kocaeli gazetesinin sahibi Güngör Arslan'a silahlı saldırı!
15:58 Migros işçisi Gülabi Aksu için Cumhurbaşkanlığı da devrede: Kendisine ulaştık, dayanışma içinde olalım!
15:37 Resmi Gazete'de yayımlandı: Binalarda yenilenebilir enerji kaynakları kullanma zorunluluğu 1 Ocak 2023'te başlıyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 17:04:32. #1.11#
SON DAKİKA: "Türkiye Sevdalıları Türkçe Öğreniyor "grubu Beypazarı'nı gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement