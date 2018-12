Türkiye Sevdalısı Alman Organlarıyla Umut Oldu

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen emekli Alman hemşirenin organları bağışlandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan Alman hemşire Hartmut Franz Even, dün sabah saatlerinde evinde fenalaştı. Yakınlarının çağırdığı ambulansla önce ilçedeki bir hastaneye oradan da Antalya'daki özel hastaneye sevk edilen Even'in beyin ölümü gerçekleşti.



Hastanenin organ nakli koordinatörlerinin görüştüğü eşi Christian ve oğlu Armin Even, hemşirenin organlarını bağışlamaya karar verdi.



Even'in karaciğeri ve iki böbreği, hastalara nakledilmek üzere başka bir özel hastaneye gönderildi.



Armin Even, gazetecilere yaptığı açıklamada, babasının Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi. Babasının 11 yıl sürekli Türkiye'ye tatile geldikten sonra 22 yıl önce Fethiye'ye yerleştiğini anlatan Even, "Organ bağışına çok önem verirdi. Babamın bize iki vasiyeti vardı. Biri organ bağışı diğeri de çok sevdiği Fethiye'de toprağa verilmekti. Biz iki vasiyetini de yerine getireceğiz." dedi.



Even'in cenazesi toprağa verilmek üzere Fethiye'ye yollandı.

