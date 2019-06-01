Son Dakika Haberleri: Türkiye sevdalısı Hollandalı turistin vasiyeti yerine getirildi
Son Dakika Güncel Haber

Türkiye sevdalısı Hollandalı turistin vasiyeti yerine getirildi

8 dakika önce

Antalya'da evinde ölü bulunan Hollandalı Ansgar Driessen, vasiyeti üzerine Gazipaşa ilçesinde toprağa verildi.

Antalya'da evinde ölü bulunan Hollandalı Ansgar Driessen, vasiyeti üzerine Gazipaşa ilçesinde toprağa verildi.
Geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Driessen için Gazipaşa ilçesinde vasiyeti üzerine cenaze töreni düzenlendi. Ansgar Driessen'in cenazesi, Çamlı Mezarlık'ta bulunan yabancılar bölümüne defnedildi.
Cenazeye papaz katılmazken, ailesinin isteği üzerine cenaze töreni Türk usullerine göre yapıldı.
Törende Driessen'in Rusya ve Hollanda'dan gelen yakınları mezarı başında mum yaktı.
Driessen'in ağabeyi Patrick Driessen, yaptığı açıklamada, kardeşinin Türkiye'yi ve Gazipaşa'yı çok sevdiğini belirterek, "Buraya defnedilmeyi o istedi. Biz de yerine getirdik. Türklere samimiyetleri ve yardım severliklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.
Türkiye sevdalısı Hollandalı turistin vasiyeti yerine getirildi
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 05:33 Kaynak: AA
Antalya, Türkiye, Gazipaşa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin milli 'teknolojik katırı' BOĞAÇ özellikleriyle göz dolduruyor Kan donduran ayrıntılar! Cesedi çırılçıplak bulunan belediye işçisini ilişki yaşadığı kadın ve eşi öldürmüş Askeri miğferle vurup öldüren astsubay "kripto" FETÖ'cü çıktı İran sınırındaki çatışmada şehit sayısı 3'e yükseldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 17:41:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye sevdalısı Hollandalı turistin vasiyeti yerine getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]