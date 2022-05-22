Türkiye sevdalısı Japonlar Tokyo'da Türkçe öğreniyor - Son Dakika
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Türkiye sevdalısı Japonlar Tokyo'da Türkçe öğreniyor

22.05.2022 12:41
Türkiye sevdalısı Japonlar Tokyo'da Türkçe öğreniyor

- Türkiye sevdalısı Japonlar Tokyo'da Türkçe öğreniyor Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Yunus Emre Enstitüsü'nde, Türkçe öğrenmek isteyen Japonlara dil eğitimi veriliyor.

- Türkiye sevdalısı Japonlar Tokyo'da Türkçe öğreniyor

TOKYO - Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Yunus Emre Enstitüsü'nde, Türkçe öğrenmek isteyen Japonlara dil eğitimi veriliyor.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde, Türkiye sevdalısı Japonlar için Türkçe eğitimi veriliyor. Enstitü bünyesinde düzenlenen Türkçe konuşma derslerine katılan Japonlar, hem dil becerilerini geliştiriyor, hem de eğlenceli dakikalar geçiriyor. Temel kelime bilgisinden tekerlemelere kadar birçok yeni Türkçe ifade öğrenen Japonlara, hem Türkçe hem de Türk kültürü anlatılıyor. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı derslere katılan öğrencilerden bazıları Türk dizilerine ilgi duyduğunu ve bu nedenle Türkçe öğrenmeye başladığını söylerken, kimileri ise Türklere ve Türkiye'nin doğasına hayran olduğunu belirtti.

"Türk dizilerini sevdiğim için öğreniyorum"

Türkiye'ye olan ilgisini elindeki tespih ile gösteren Maki Kanzaki, İstanbul seyahati sırasında bir tespih edindiğini ifade etti. Daha önce iş nedeniyle Malatya'da bulunduğunu söyleyen Kanzaki, "İş nedeniyle tekrar gideceğim için Türkçe öğreniyorum" diye konuştu.

Türkiye ilgisinin diziler nedeniyle başladığını kaydeden Yuki Kumagayi de bu nedenle Türkçe öğrendiğini belirterek, "En çok Diriliş Ertuğrul dizisini beğeniyorum" ifadelerini kullandı.

Mamiko Ikuta ise, "Türkiye'nin doğasını ve insanlarını seviyorum" sözleriyle Türkçe öğrenmek istediğini söyledi.

Öğrenciler arasında bulunan Yuka Arakawa, hafta sonları düzenlenen Türkçe konuşma sınıfına ilk kez katıldığını belirtirken, Shiori Yoshino da, "Dersi çok sevdim" şeklinde konuştu. Haruka Miyoma ise dersin çok eğlenceli geçtiğini ifade etti.

"10 bin öğrenci"

Yunus Emre Enstitüsü'nde gönüllü Türkçe öğretmenliği yapan Nevin Başaran, Türkiye'ye dair merakı olan Japonlara hafta sonları düzenledikleri Türkçe konuşma sınıfları ve çeşitli etkinliklerle Türkçe ve Türk kültürünü öğrettiklerini belirterek, "Geçen sene 5 bin olan katılımcı sayımızın Covid-19 salgınına rağmen yaklaşık 10 bine çıkması sevindirici" dedi.

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Kaynak: İHA

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