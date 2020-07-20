Türkiye sevdalısı Sudanlı baba ilk çocuğuna "Erdoğan" adını verdi - Son Dakika

Türkiye sevdalısı Sudanlı baba ilk çocuğuna "Erdoğan" adını verdi

Sudan'ın doğusundaki Port Sudan kentinde yaşayan Alaaddin Sıddık Muhammed, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu sevgi nedeniyle oğluna "Erdoğan" adını verdi.

Sudan'ın doğusundaki Port Sudan kentinde yaşayan Alaaddin Sıddık Muhammed, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu sevgi nedeniyle oğluna "Erdoğan" adını verdi.

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Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğum sevgi nedeniyle çocuğum olursa adını 'Erdoğan' koyma hayalim vardı. Türkiye'nin uyguladığı başarılı dış politika ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rolü nedeniyle böyle bir karar verdim ve ilk çocuğuma 'Erdoğan' adını verdim." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye için bir şans olduğunu söyleyen Alaaddin Sıddık Muhammed, diğer Müslüman ülkelerin başına da Erdoğan gibi güç ve şahsiyet sahibi bir lider gelmesini arzuladığını belirtti.

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması kararına çok sevindiklerini de belirten Muhammed, kararın Türk halkı ve Müslümanlara hayırlı olmasını diledi.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 18:37 Kaynak: AA

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20:48
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20:37
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü
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