TÜRSAB Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanlığına Rıza Perçin seçildi - Son Dakika
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TÜRSAB Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanlığına Rıza Perçin seçildi

05.10.2022 18:30

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Rıza Perçin oldu.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Rıza Perçin oldu.

TÜRSAB Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Kongresi, Muratpaşa ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi.

Görevi bırakan TÜRSAB Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut, kongrede, bayrağı gençlere bırakmak amacıyla aday olmadığını söyledi.

TÜRSAB olarak özellikle 2018'den sonra önemli çalışmalar yaptıklarını ve sektör paydaşlarıyla bağlarını güçlendirdiklerini anlatan Turgut, "Sektörün sorunlarına ve taleplerine daha fazla yoğunlaştık. İnsanlara TÜRSAB lisansının ne olduğunu anlattık. Kaçak acentelerle ilgili ciddi çalışma yürüttük." dedi.

Turgut, Türkiye genelinde 5 yılda 400'e yakın yeni acente kurulduğunu, bunların yaklaşık yüzde 40'ının Antalya'da olduğunu kaydetti.

Adaylardan Kerim Çavuşoğlu da Turgut'a emeklerinden dolayı teşekkür etti, yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kongrede başkanlığa seçilen Rıza Perçin de 3 aydır, neler yapacaklarını ve projelerini üyeleriyle paylaştıklarını belirtti. Güzel çalışmalara imza atacaklarına değinen Perçin, tüm üyelerle birlik ve beraberlik içinde çalışacaklarını bildirdi.

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Kaynak: AA

Muratpaşa, Türkiye, Akdeniz, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜRSAB Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanlığına Rıza Perçin seçildi - Son Dakika

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