TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulundan eğitime destek

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Bölge Temsil Kurulu, Bodrum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne 18 dizüstü bilgisayar bağışladı.

Bilgisayar ve ekipmanları, konaklama ve seyahat alanı eğitimlerinin verildiği atölyede, okul idarecilerine teslim edildi. Kutuları açılıp masalara yerleştirilen bilgisayarlara, seyahat acentesi programı da yüklendi.

Bilgisayarın teslimine katılan TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Yüksel Aslan, gazetecilere, okuldan her sene, seyahat acentelerine stajyer aldıklarını, mezun olanların da acentelerde çalıştıklarını söyledi.

Bir sosyal sorumluluk projesini yerine getirdiklerini ifade eden Aslan, "Her şeyi devletten beklememek lazım. Hep birlikte yapmamız lazım. Sivil toplum kuruluşlarının sosyal sorumluluk projeleri yapmasında fayda var. Bu yönde çalışmalarımıza devem edeceğiz. Hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Okul müdürü Sinan Eren de destekte bulunanlara teşekkür etti.