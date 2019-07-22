Son Dakika Haberleri: Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve Biletix'e soruşturma
Son Dakika Ekonomi Haber

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve Biletix'e soruşturma

1 saat önce

Rekabet Kurulunca, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ile Biletix Bilet Dağıtım Basım ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve Biletix'e soruşturma, System.String[]
Rekabet Kurulunca, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ile Biletix Bilet Dağıtım Basım ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.
Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin hac kontenjanı dağıtımına ve hac organizasyonu gerçekleştiren acentelerin teminatlarının belirlenmesine ilişkin uygulama ve kararlarıyla rekabeti ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.
Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri değerlendiren Kurul, rekabet karşıtı eylem ve davranışlar içinde bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla Türkiye Seyahat Acentaları Birliği hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.
Öte yandan Biletix Bilet Dağıtım Basım ve Ticaret AŞ'nin sattığı biletlerin fiyatlarına fahiş tutarlarda hizmet bedeli, işlem bedeli, kargo bedeli gibi isimler altında ekstra masraflar eklemek yoluyla ve organizatörlerle imzaladığı münhasır sözleşmelerle rekabeti ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen ön araştırma da karara bağlandı.
Kurul, ön araştırmada elde edilen bulguları ciddi ve yeterli bularak şirket hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Biletix, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:19 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bebeğinin ölümüne neden olmaktan yargılanan kadına müebbet hapis! Biletix hakkında soruşturma açıldı Benzinin ardından motorine de indirim geliyor 150 yıllık rüya projede sona yaklaşıldı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 13:51:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve Biletix'e soruşturma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]