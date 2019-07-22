Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve Biletix'e soruşturma
53 dakika önce
Rekabet Kurulu, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ile Biletix hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
Rekabet Kurulu
, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ile Biletix
hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:47
Bebeğinin ölümüne neden olmaktan yargılanan kadına müebbet hapis! Biletix hakkında soruşturma açıldı Benzinin ardından motorine de indirim geliyor 150 yıllık rüya projede sona yaklaşıldı!