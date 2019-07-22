Son Dakika Haberleri: Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve Biletix'e soruşturma
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Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve Biletix'e soruşturma

53 dakika önce

Rekabet Kurulu, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ile Biletix hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve Biletix'e soruşturma, System.String[]
Rekabet Kurulu, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ile Biletix hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Rekabet Kurulu, Biletix, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:47 
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