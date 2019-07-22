Son Dakika Haberleri: Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine soruşturma
Son Dakika Ekonomi Haber

Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine soruşturma

1 saat önce

Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin hac kontenjanı dağıtımına ve hac organizasyonu gerçekleştiren acentelerin teminatlarının belirlenmesine ilişkin uygulama ve kararlarıyla 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine soruşturma, System.String[]
Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin hac kontenjanı dağıtımına ve hac organizasyonu gerçekleştiren acentelerin teminatlarının belirlenmesine ilişkin uygulama ve kararlarıyla 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 27 Haziran 2019 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak, 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak Türkiye Seyahat Acentaları Birliği hakkında soruşturma açılmasına, 19-23/360-M sayı ile karar verdi. - ANKARA
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



LGS tercih sonuçları açıklandı! MEB LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı TÜBİTAK koruma memuru alacak Biletix hakkında soruşturma açıldı Binali Yıldırım'ın 23 Haziran seçimi sonrası ilk mitingi: Sizleri özlemişim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 18:25:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine soruşturma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]